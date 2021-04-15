Marketlerin çalışma saatleri değişti!

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nu bugün aldığı kararlar kapsamında marketlerin çalışma saatlerinin değiştirildiğini açıkladı.
Başbakan Saner, marketlerin sabah 07.00’den akşam saat 20.00’a çalışacağını ifade etti..
Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nu bugün aldığı kararlar kapsamında marketlerin çalışma saatlerinin değiştirildiğini açıkladı.
Başbakan Saner, marketlerin sabah 07.00’den akşam saat 20.00’a çalışacağını ifade etti..
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