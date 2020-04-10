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Markette 1800 dolarlık ürünü yalayan müşteri tutuklandı

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ABD’nin California eyaletinde, markete giden bir kadın, 1800 dolar (12 bin lira) değerindeki onlarca ürünü elleyip yaladı ve sonra raflardaki yerine koydu. İhbar üzerine markete giden polis kadını tutukladı.
Markette 1800 dolarlık ürünü yalayan müşteri tutuklandı

ABD’nin California eyaletinde, markete giden bir kadın, 1800 dolar (12 bin lira) değerindeki onlarca ürünü elleyip yaladı ve sonra raflardaki yerine koydu. İhbar üzerine markete giden polis kadını tutukladı.

South Lake Tahoe’de yaşayan 53 yaşındaki Jennifer Walker’ın, satın almayı düşünmediği, giyim eşyasından liköre çok sayıda ürünü tek tek yalayıp yerine koyduğunu gören market çalışanları güvenliğe haber verdi. Ardından polis çağrıldı.

Tutuklanan ve Dorado Bölge Cezaevi’ne konulan kadın için 10 bin dolarlık (66 bin 655 lira) kefalet ücreti belirlendi.

 

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