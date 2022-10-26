Markette Hırsızlık!

Konuyla ilgili Polis açıklaması şöyle:

16.10. 2022 tarihinde, Mineriliköy'de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden S.P.(K-23) ve M.A.(K-24)’nın, market içerisinden toplam değerleri 2.534 TL olan muhtelif kozmetik ürünleri ile bayan iç çamaşırlarını tasarruflarındaki çanta içerisine gizleyerek ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı S.P.(K-23) tespit edilerek tutuklanmış olup, diğer zanlı ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.