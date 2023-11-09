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Markette Hırsızlık

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Markette Hırsızlık
Markette Hırsızlık

22.10.2023 tarihinde, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden bir şahsın, market içerisinde satışa sunulan 739.90 TL değerindeki elektrikli hava pompasını alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.E.K.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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