Markette hırsızlık... Bebek maması, biberon ve emzik çaldılar...

Erülkü Süpermarketten 3 bin 500 TL değerinde ürün çalan V.K ile Y.K mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Begüm Çil mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların 15 Ocak 2024 tarihinde Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarketten 3 bin 500 TL değerinde 4 adet çay, 6 adet çocuk maması, 2 adet biberon ve 1 adet Nuk marka emziği market arabasında kasadan ödeme yapmadan marketin giriş kapısından çıkış yaparak sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, hırsızlık olayının geç fark edildiğini, şikayetin 25 Ocak’ta yapıldığını ifade etti. Polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlıların ürünleri aldıklarının ve araçlarına binerek olay yerinden ayrıldıklarının tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıların 25 Ocak’ta tutuklandıklarını ifade etti. Polis, çalınan tüm ürünlerin zanlıların tasarrufunda bulunarak, emare alındığını söyledi.

Zanlıların 14 Ocak 2024 tarihinde ülkeye turist vizesiyle geldiklerini, Türkiye’nin Mersin ilinde yaşadıklarını ve 4 çocukları olduğunu belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların 7 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.