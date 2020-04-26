Markette iki kişiye tüküren müşteri tutuklandı

Covid-19 salgını sürecinde birilerine tükürerek ya da üzerine öksürerek kavga etme yöntemini seçenlere bir yenisi eklendi. ABD’nin Philadelphia kentinde yaşayan bir kadın, bir süpermarkette iki kişiye tükürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Müşterilerden Alexis Danilo, adı Jacqueline McBride olarak açıklanan müşterinin sosyal mesafe kuralına uymayarak ona yaklaşması sonrasında sırtını dönüp uzaklaştı. Buna sinirlenen McBride, “Bende hastalık yok” dedi ve maskesini çıkararak tükürdü.

“Neyse ki benim de maskem vardı” diyen Danilo’ya market çalışanları yüzünü yıkaması için yardımcı oldu. Polis çağrıldı ve McBride’ın bir gün önce de tartıştığı bir market çalışanına da tükürdüğü anlaşıldı. Danilo, her ihtimale karşı kendisini karantinaya aldığını söyledi.

Tutuklanan McBride’ın, terör tehlikesi oluşturmanın da aralarında bulunduğu birden fazla suçtan yargılanacağı belirtildi.

Philadelphia Belediye Başkanı Jim Kenney, “Polisin onun için kimseye tüküremeyeceği bir yer bulacağını umuyoruz” diyerek tepkisini gösterdi.