Markette unutulan cep telefonu hırsızlığı

20.01.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa Ortaköy’de faaliyet gösteren bir market içerisinde, bir müşteri tarafından ödeme kasası üzerine bırakılan cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak meselede zanlı olarak aranmakta olan M.C.(E-47), 03.02.2024 tarihinde Metehan Kara Geçiş Kapısında, GKRY Bölgesinden KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.