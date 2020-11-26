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Marketten bir şişe vodka çaldı,teminatı ödeyemedi.Cezaevine gönderildi

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Marketten bir şişe vodka çaldı,teminatı ödeyemedi.Cezaevine gönderildi
Marketten bir şişe vodka çaldı,teminatı ödeyemedi.Cezaevine gönderildi

24.11.20 tarihinde Gazimağusa’da bir marketin içki reyonundan 89 TL değerinde bir şişe votka sirkat ettikten sonra ödeme yapmadan çıkış yapan Ürdün uyruklu Khalid M.K.A, kamera görüntülerinden tespit edilerek 25.11.20 tarihinde derdest emri gereği tutuklandı. Bugün 26.11.20 tarihinde, Sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanl ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı. Teminat şartlarını yerine getiremeyen Ürdün uyruklu zanlı şartları yerine getirinceye değin ve her hâlükârda 2 ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevine gönderildi.

 Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, tanık olara şahadet vermek üzere PM Mahir Türe’yi tanık kürsüsüne çağırdı. PM Türe yemin altında verdiği şahadette, zanlının 24.11.20 tarihinde Gazimağusa’da bir markette müşteri olarak bulunduğu esnada içki reyonundan 89 değerinde bir şişe votkayı sirkat ettiğini ve koynuna saklayıp ödeme yapmadan marketten ayrıldığını söyledi. Olayın 25.11.20 tarihinde polise intikal ettiğini belirten Türe, market içerisindeki kameralardan yapılan kontrolde önceden sabıkaları ve halen askıda meseleleri bulunan zanlının tanındığı ve derdest emri gereği ayn gün tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

ÇALINAN VOTKA YARISI İÇİLMİŞ VAZİYETTE BUZDOLABINDA BULUNDU

 Aynı gün polisin zanlının ikametgahında yaptığı aramada sirkat edilen içkinin yarısı içilmiş vaziyette buzdolabında tespit edilerek emare alındığını söyleyen PM Türe, zanlının olay esnasında giymekte olduğu giysilerin de tespit edilerek emare alındığına vurgu yaptı.

 

ZANLININ BİRÇOK SABIKASI YANINDA ASKIDA ÇEŞİTLİ DAVALARI VAR

Zanlının 2016 yılı içerisinde hırsızlık mal kabulü ve sahtekarlıkla para temini suçlardan Lefkoşa mahkemesi tarafından 5 yıl süreyle kefalete bağlandığı, bir tanesi uyuşturucu madde tasarrufu diğeri de cinsel saldırı suçla olmak üzere askıda iki meselesi bulunan ve teminatla serbest kaldığına dikkat çeken PM Türe, KKTC’de yasal hiçbir bağı bulunmayan zanlının sadece teminatla KKTC’de bulunduğuna değindikten sonra davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 10000 TL nakdi teminat yatırması, KK vatandaşı muteber bir kişinin 50000 TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. Yargıç ayrıca, teminat şartlarının yerine getirilememesi halinde ve her hâlükârda 2 ayı geçmeyen bir süre zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi direktifini verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı ödeyinceye değin iki ayı aşmayan bir süre merkezi cezaevine gönderildi.

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