  • BIST 1.992,65
  • Altın 872.311
  • Dolar 14.0585
  • Euro 15.6183
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Marketten hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

» »
Marketten hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Marketten hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da sürekli marketlerden hırsızlık yaparken yakalanan ve zanlı Hüseyin Özvurulmuş dün teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı. Turgal huzurda bulunan zanlı H.Ö’un 26 Şubat 2022 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Lefkoşa Ortaköy Lemar Süpermarkette,  market içerisinden toplam değerleri 5.561.83 TL olan muhtelif gıda malzemeleri, muhtelif alkollü içecek ve muhtelif kişisel bakım ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıktığı sırada güvenlik görevlileri tarafından durdurulduğunu ve polise bilgi verildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak olay yerine gidildiğini ve zanlının suçüstü tutuklanıp Lefkoşa Merkez karakoluna getirildiğini burada yapılan sorgusunda suçunu itiraf edici gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve  5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTSO: “Elektrik Zammı Üretimin İdam Kararıdır”02 Mart 2022 Çarşamba 15:13
  • AB’den Belarus’a yaptırım hamlesi02 Mart 2022 Çarşamba 13:45
  • Kıbrıs Türk Sanayi Odası: Elektriğe zam kararı üretimin idam kararıdır.02 Mart 2022 Çarşamba 13:42
  • Taçoy, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve heyetini kabul etti.02 Mart 2022 Çarşamba 13:04
  • Memur-Sen, yeni hükümetten acil beklentilerini açıkladı02 Mart 2022 Çarşamba 12:43
  • Bakan Oğuz, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği'ni kabul etti02 Mart 2022 Çarşamba 12:15
  • GİAD: Zamlı tarifeleri yeniden düzenleyin02 Mart 2022 Çarşamba 12:09
  • Bakan Atun, Nilsev Akalınlı için taziye mesajı yayımladı02 Mart 2022 Çarşamba 12:01
  • Tatlısu 6. Ot Kültür Festivali, pazar günü yapılacak02 Mart 2022 Çarşamba 11:59
  • Kıb-Tek Müdürü Erdoğan Yeni Elektrik Tarifeleri Konusunda Bilgi Verdi02 Mart 2022 Çarşamba 11:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti