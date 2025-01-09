Marketten kuzu eti çaldı... "Bu et kokuyor" diye geri verip üstüne para aldı

Ülkede eşi benzeri görülmemiş hırsızlık olayı meydana geldi. Marketten et ve şarap çalan adam, çaldığı eti markete götürüp "kokuyor" diyerek üstüne bir de para aldı.

31.12.2024 tarihinde, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden bir şahıs, market içerisinde satışa sunulan toplam 949,67 TL değerindeki kuzu eti ile bir şişe şarabı alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çalmış ve 01.01.2025 tarihinde ise çaldığı kuzu etinin koktuğunu beyan edip konu markete geri iade etmek suretiyle, 809,68 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin etmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.Ö.(E-69) tespit edilmiş olup, ayrıca konu şahsın 06.01.2025 tarihinde yine aynı süpermarkete müşteri olarak giderek, toplam 645,92 TL değerindeki muhtelif gıda ürünleri de alıp kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.