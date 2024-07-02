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Marketten parfüm, çikolata ve dondurma çaldı...

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Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarketten hırsızlık yapan 21 Nijeryalı yaşındaki J.E yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Aysın Erdemirci mahkemede olguları aktardı.
Marketten parfüm, çikolata ve dondurma çaldı...

Polis,  29 Haziran 2024 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkete alışveriş için gelen zanlının market içerisinde satışa sunulan toplam değeri 588,60 TL olan Ad Nike marka parfüm, 1 adet M&M çikolata, 1 adet Algida Milka Dondurma, 1 Bounty Çikolata,1 adet Snicker Çikolata, 1 adet  Şah marka  baharat, 4 adet Bolci Dolgulu Çikolatayı alıp ceplerine koyduktan sonra ödeme yapmadan market dışarısına çıkararak sirkat ettiğini anlattı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve konu eşyaların emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis, zanlının ülkede öğrenci statüsüyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 4 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

 

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