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Marketten yemiş alma vaadiyle çocuk kaçırmıştı... 5 Yıl hapis yatacak!

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Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde komşusunun 8 yaşındaki oğlunu ailesinden izinsiz evinden uzağa götüren Uğurcan Bük, “Yasal vesayetten kaçırma” suçundan yargılanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Marketten yemiş alma vaadiyle çocuk kaçırmıştı... 5 Yıl hapis yatacak!

Sanık hakkında verilen kararda, babasının arabasına kasten zarar vermesi, kız arkadaşını ciddi şekilde darp etmesi ve mahkeme emrine riayetsizlik etmesi de dikkate alındı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dün davayı karara bağladı. Kararı okuyan Başkan Füsun Cemaller, olgu ve emareler ışığında, sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Başkan, sanığın mahkûm olduğu “Yasal vesayetten kaçırma suçunun” 7 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi ve vahim bir suç olduğunu söyledi. Bu tür suçların toplumda infial yarattığını belirten Başkan, “İşlenen suç neticesinde çocuğun herhangi bir zarara uğramaması suçun vahametini ortadan kaldırmıyor” ifadesini kullandı. Sanığın avukatının beyanlarına da değinen Başkan Cemaller, sosyo-ekonomik ve kültür seviyesi düşük bir ailede dünyaya geldiğini ve yanlış model teşkil eden akran gruplarına özenip, genç yaşta suça itildiğini anlattığını açıkladı.  Başkan, savunmanın sanığın cezaevindeyken annesini kaybetmenin telafisi olmayacak bir vicdan azabına neden olduğunu ve müvekkiline mülayim davranılmasını talep ettiğini söylediğini belirtti.
Başkan, sanığın başka suçlardan sabıkası olduğunu ancak ıslah olmadığına da değindi. Başkan Cemaller, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı oybirliği ile 5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Ne olmuştu
Sanık 19 Haziran 2023 tarihinde saat 10.20 raddelerinde Lefkoşa'da Barbaros Sokak Yeni Camii Surlariçi’nde sakin 8 yaşındaki B.Ş.Y.’yi yasal vasisinden izin almadan marketten yemiş alacak vaadiyle kandırıp evinin önünden yürüyerek uzaklaştırıp vasisinin yasal gözetiminden çıkardıktan sonra yasal vesayetten kaçırma suçunu işlemişti. Sanık, çocuğun annesi Ş.Y. tarafından evinden 450 metre uzaklıkta Haydarpaşa Sokak üzerinde bulunan Turizm Bakanlığı önünde tespit edilmişti. Sanık şikayet üzerine aynı gün tutuklanmıştı.

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