Markidis: Guterres 4 yıl önce başlayan çabayı sonlandırdı

Markidis BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yalnızca bir toplantının değil, 4 yıl önce başlayan bir çabanın da sonlandığını da ilan ettiğine dikkat çekerek bunu; “çok nahoş bir gelişme” diye niteledi.

Başarısızlıkla sonuçlanan Crans-Montana görüşmelerini, verdiği özel mülakatta Alithia için değerlendiren Markidis “anlaşmazlıkların, BM Genel Sekreteri’nin bu müzakere turunun sonunu ilan etmesini gerektirecek kadar fazla olduğu görünüyor. Sanırım yalnız bir toplantının değil 4 yıl önce başlayan çabanın sonlandığını ilan etti. Bu çok nahoş bir gelişme” dedi.

Markidis, Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana’da kesilmesinin ardından, iki tarafın tezlerinin birbirinden aniden veya tedricen uzaklaşacağı mantığıyla, durumda bir kötüleşme olacağı öngörüsünde bulundu.

Markidis, konferansın böyle dramatik, ani ve beklenmeyen şekilde kesilmesinden sonra tarafların her birinin, çıkmazdan kendisinin değil öteki tarafın sorumlu olduğu propagandası yapmasının doğal olduğunu, Türk ve Kıbrıs Türk tarafı gibi Rum ve Yunan tarafının da bunu yapacağına dikkat çekti.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs sorununa BM dışında yeni çözüm parametrelerinden söz ettiğini de hatırlatan Markidis, Rum tarafının bu yeni Türk politikasını göğüslemek için hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çekti.