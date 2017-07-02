 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Lefkoşa 43 °C
  • Mağusa 43 °C
  • Girne 43 °C
  • Güzelyurt 40 °C
  • İskele 43 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

Markidis: “Önce BM’nin Kıbrıs kararları değişmeli”

»
Markidis: “Önce BM’nin Kıbrıs kararları değişmeli”
Markidis Crans Montana’daki konferans devam ederken, “strateji değişikliğiyle ilgili söylenenlerin gerçekte olamayacağı, önce BM’nin Kıbrıs ile ilgili kararlarının değiştirilmesi gerektiği” uyarısında bulundu.

 Rum eski Başsavcısı ve Rum tarafının eski müzakerecisi Alekos Markidis Crans Montana’daki konferans devam ederken, “strateji değişikliğiyle ilgili söylenenlerin  gerçekte olamayacağı, önce BM’nin Kıbrıs ile ilgili kararlarının değiştirilmesi gerektiği” uyarısında bulundu.

Markidis haftalık Simerini’ye verdiği özel mülakatta, Rum tarafının bugün yapmakta olduğunun Rum Ulusal Konseyi’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili 1989 tarihli oy birliğiyle aldığı karardan çok da farklı olmadığını, o zaman da etkin katılım anlamına da gelen ancak sayısal eşitlik anlamına gelmeyen eşitlik çerçevesinde iki bölgeli iki toplumlu federasyondan söz edildiğini hatırlattı.

Bunun, BM karlarında da Talat-Papadopulos 8 Temmuz 2006 Anlaşması’nda da var olduğunu söyleyen Markidis, özetle şunları söyledi:

“Şimdi konu, olmazı oldurmaktır. İki toplumun devletin bütün merkezi organlarına katılımı ne anlama geliyor. Eşitlik ama sayısal eşitlik değil dersek, bu ne demektir? Çünkü çoğu organda Rumlar çoğunlukta olacak.

Kararları oy çokluğuna göre alacağız dersek öteki taraf, bu Kıbrıs Türk toplumunun etkin katılımı demek olmaz diyecek. ‘Tamam, ne istiyorsunuz?’ diye sorsak, ‘en az bir Kıbrıslı Türk oyu olmasını istiyoruz’ cevabını verir. Bunun cevabı, bu düzenlemenin (sayısal olmayan eşitlik) işleyebilir olmadığıdır.

Tam da bu sebeple, 40 yıl sonra söz edilen strateji değişikliğinin, gerçekte olamayacağını söylüyorum. Önce BM’nin Kıbrıs’la ilgili kararlarında değişiklik talep etmeliyiz.  Etkin katılım unsuru BM kararlarından çok uzaktır. Bütün bu meseleler pratikte görüşülmesi gerektiğinde BM’nin olmazı oldurması gerekiyor. Görüntü güzel. İki toplum arasında sayısal eşitlik anlamına gelmeyen siyasi eşitlik. Dolayısıyla etkin katılımı, devletin işleyebilirliğini zedelemeden bulmalıyız. Maalesef bu soruna çözüm bulunamaz.”

Alekos Marikdis çoğu yetkinin merkezi hükümette toplanmasını isteyenlerin yanlış yaptığını da söyledi ve görüşünü şu cümlelerle izah etti:

“Çünkü merkezde işlev bozuklukları olacak.  Olası işlev bozukluklarının gündelik hayata dair konularda olmamasını tercih ederim.  Diğer bir deyişle, yaşam kalitesi özellikle yerel hükümetlerin, yani yerel Meclis ve yerel Hükümetin etkinliğine ve yeterliğine bağlıdır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Limasol’da ofise bomba01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:16
  • Mahkeme eski bakanın eşini savunma yapmaya çağırdı01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:14
  • Mağusa bölgesinde geçiş kapılarını Kıbrıslı Türkler Rumlardan çok kullanıyor01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:13
  • “Hellas Sat 3” başarıyla fırlatıldı30 Haziran 2017 Cuma 12:38
  • Rum basını: “İlk çıkmaz dün yaşandı”30 Haziran 2017 Cuma 12:25
  • Derinya sınır kapısı, Derinya ve Ay. Napa belediyelerini böldü30 Haziran 2017 Cuma 12:24
  • Rum basınından "Türkiye'den 3 NOTAM" iddiası30 Haziran 2017 Cuma 09:59
  • Kanada ile işbirliği memorandumu imzalandı29 Haziran 2017 Perşembe 12:43
  • Lefke-Aplıç ve Derinya sınır kapısı konusunda ilerleme29 Haziran 2017 Perşembe 12:42
  • Somali uyruklu7 kişinin, KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edildi29 Haziran 2017 Perşembe 12:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti