Markulli: 14 Ağustos 1974'te EOKA B suçluları tarafından katledildiler!

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri eski Bakanı Erato Kozakou Marcoullis "O fotoğrafı" yayınladı ve EOKA B katletti dedi. Tepkiler üzerine ise dönüp Facebook kapak fotoğrafı yaptı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri eski Bakanı Erato Kozakou Marcoullis "O fotoğrafı" yayınladı ve EOKA B katletti dedi. Tepkiler üzerine ise dönüp Facebook kapak fotoğrafı yaptı.

İşte Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri eski Bakanı Erato Kozakou Marcoullis'in fotoğrafı paylaşıp yaptığı açıklama;

Maratha (Muratağa) ilkokulu öğrencilerinin 1974 okul yılının sonunda çekilmiş fotoğrafı. Bu fotoğraftaki tüm çocuklar (savaş esiri olarak yakalanan öğretmenleri ve ailesiyle birlikte saklanıp hizmet eden Şafak Nihat hariç), 14 Ağustos 1974'te EOKA B suçluları tarafından katledildi. Şafak, son sırada sağdan ikinci sıradaki çocuktur ve daha sonra toplu mezarın yerini keşfeden kişidir.

Katiller yaygın olarak bilinmesine rağmen bugüne kadar hiç kimse adalete teslim edilmedi. Bu iğrenç suçlardan dolayı hiç kimse cezalandırılmadı!

Sevgili çocuklarım, sevgili masum yaratıklar, hayatlarınızın ipini böylesine ani ve vahşice kestiğim için üzgünüm. Bugün 56-57 yaşında olurdunuz, çoğunuz muhtemelen çocuklarınız ve torunlarınızla mutlu bir şekilde evliydiniz! Suçluları cezalandırmak için bugüne kadar hiçbir şey yapmadığımız için bir devlet ve bu devletin vatandaşları olarak layık değiliz!!!