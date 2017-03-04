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Markulli yeni açıklamar yaptı tepki topladı

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Markulli yeni açıklamar yaptı tepki topladı
Rum Dışişleri eski Bakanı ve Kıbrıs sorunu müzakere grubu üyesi Erato Kozaku Markulli, Rum Meclisi’nin plebisit kararı hakkında yapmış olduğu açıklamalara dün yenisini eklediği, bunun ise partilerin sert tepkisine neden olduğu belirtildi.

MARKULLİ: “PLEBİSİT KARARI MÜZAKERELERE YÖNELİK MİNİ BİR DARBE”

 

Rum Dışişleri eski Bakanı ve Kıbrıs sorunu müzakere grubu üyesi Erato Kozaku Markulli, Rum Meclisi’nin plebisit kararı hakkında yapmış olduğu açıklamalara dün yenisini eklediği, bunun ise partilerin sert tepkisine neden olduğu belirtildi.

Altihia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri eski Bakanı Erato Kozaku Markulli’nin dün Rum Devlet Radyosu ve Televizyonu RIK’e yaptığı açıklamada, Rum Meclisi’nin kararının, müzakerelere yönelik mini bir darbe olduğunu ifade etti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Markulli’nin, son iki hafta içerisinde, 2’inci olan bu açıklamasının, Rum Başkanlığı’nda rahatsızlık yarattığını da belirtti.

Gazete gerek basında yer alan gerekse kendi elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Markulli’nin, AKEL’in desteğiyle, başkanlık seçimlerinde aday olmasının ihtimal dışı olmadığını yazdı.

Markulli’nin, 15 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada “Kıbrıs Türk liderinin tepkisini öngördüğü ve bu kez yüzde 100 haklı olduğu” ifadelerini kullandığını anımsatan gazete, Markulli’nin dün ise yaptığı açıklamada “Rum Meclisi’nin kararının, müzakerelere yönelik mini darbe olduğunu” ifade ettiğini belirtti.

PARTİLER MARKULLİ’YE TEPKİ GÖSTERDİ

Habere göre DİKO yaptığı açıklamada, Markulli’nin bu açıklamasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

DİKO açıklamasında, Markulli’nin saygısız olarak nitelendirilen açıklaması karşısında, eveleyip gevelemeden, tutumunu belirlemesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e çağrıda bulundu.

Rum Çevreciler ve Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis, Markulli’nin yapmış olduğu bu son açıklamayı, son derece tahrik edici olduğunu düşündüklerini belirtti.

Perdikis, Markulli’nin, haklıyı haksız göstermeye, Akıncı’nın tezini desteklemeye çalıştığını ifade etti.

Dayanışma Hareketi Basın Sözcüsü, Mülkiyetle ilgili müzakere heyetinin başında bulunan Markulli’nin, “Akıncı’nın yüzde 100 haklı olduğunu” söylemesinin ve Rum Meclisi’nin plebisit kararında Rum Yönetimi Başkanı’nı zor durumda bırakmasının ardından şimdi de söz konusu kararı mini darbe olarak nitelendirdiğine dikkati çekti. 

Dayanışma Hareketi Basın Sözcüsü açıklamasında ayrıca Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in “DİSİ’nin yanlış yaptığı” ifadesine atıfta bulunak Hükümet yetkilileri ile müzakere heyeti üyelerinin Anastasiadis ile hem fikir olup olmadığı sorusunu da sordu.

Simerini gazetesine göre EDEK ise yaptığı açıklamada, Markulli’nin bu açıklamalarının müzakereleri geciktirmek ve özlü konulara ilişkin özlü öneriler sunmaktan kaçınmak için Türk tarafının ortaya koyduğu “bahaneleri” desteklediğini belirtti.

Markulli’nin, Anastasiadis’in esas danışmanlarından biri olduğuna dikkati çeken EDEK, Markulli’nin son açıklamalarıyla da gerçeklik duygusunu yitirdiğini de ifade etti.

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