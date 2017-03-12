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Markulli’den çağrı

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Markulli’den çağrı
Rum Dışişleri eski Bakanı ve Kıbrıs sorunu müzakere grubu üyesi Erato Kozaku Markulli’nin, “tehditlerle gerilimi tırmandırmamaları” isteğiyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye’ye çağrıda bulunduğu belirtildi.

Rum Dışişleri eski Bakanı ve Kıbrıs sorunu müzakere grubu üyesi Erato Kozaku Markulli’nin, “tehditlerle gerilimi tırmandırmamaları” isteğiyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye’ye çağrıda bulunduğu belirtildi.

Rum Dışişleri eski Bakanı ve Kıbrıs sorunu müzakere grubu üyesi Erato Kozaku Markulli,bu çağrıyı, “Kathimerini” gazetesine verdiği söyleşide yaptı.

Habere göre Markulli, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereler sürecinin,“solunum cihazında” olduğunu savundu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye’ye, “tehditlerle kişisel saldırılarla” gerilimi tırmandırmaması çağrısında bulundu.

Markulli daha önce yapmış olduğu “Rum Meclisi’nin kararının, müzakerelere yönelik mini bir darbe olduğu” şeklindeki açıklamasında kullandığı “mini darbe” ifadesine de netlik kazandırdı.

Markulli “mini darbe” ifadesinin, müzakereleri raydan çıkarma hedefini taşıyan ELAM’ın faaliyetiyle ilgili olduğunu belirtti.

Markulli, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, müzakerelerden uzak kalmaya devam etmesinin haklı olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine, Akıncı’nın reaksiyonunun orantısız aşırı ve yersiz olmaya devam ettiğini, Akıncı’nın, Ulusal Konsey’in kararından ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yinelenen açıklamalarının ardında masaya geri dönmesi gerektiğini savundu.

Mülkiyet ile ilgili müzakere grubu üyesi olmasına bağlı olarak Mülkiyet başlığıyla ile ilgili bir soru üzerine Markulli, bu başlıktaki görüş ayrılıklarının, iki tarafın görüşlerindeki farklı felsefe nedeniyle fazla olduğunu belirtti.

Markulli bir başka soru üzerine, Türk tarafının Cenevre ve ondan sonraki tutumunun, 4 özgürlüğün uygulanması talebiyle zirveye çıkmasıyla, son derece olumsuz olduğunu, bu faaliyetin, müzakereler için “darbe” olarak addedilebileceğini de ileri sürdü.

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