Marmara Denizi'nde su 25 metre çekildi!

Kandilli Rasathanesi, konuya ilişkin, "Bugün Marmara Denizi’nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır" açıklamasını yaptı.

Marmara Denizi’nde, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde deniz yaklaşık 25 metre çekildi.

Bazı vatandaşların durumu olası deprem aktivitelerine bağlamasının ardından Kandilli Rasathanesi, konuya açıklık getirdi.

Kandilli Rasathanesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Marmara Denizi’nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır" denildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Özşahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olağanüstü bir durum olmadığını ve çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını söyledi.

İnsanların denizin çekilmesinden tedirginlik yaşadığını ifade eden Özşahin, "Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur. Tamamen dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan hadisedir, herhangi bir korkuya gerek yok. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir. Tekirdağ'da Kral Yolu olarak isimlendirilen Marmaraereğlisi ilçesinin alçak olduğu alanlarda bu çekilme genliği fazla olduğundan dolayı geniş alanda görülmektedir" diye konuştu.

Özşahin, söz konusu durumun Marmara Denizi'nde her sene görüldüğünü anımsattı.