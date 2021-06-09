Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği çalışmaları internetten anlık takip edilebilecek

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için yapılan çalışmaların "marmarahepimizin.com" internet adresinden anlık takip edilebileceğini bildirdi.

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı kavuşturan Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı Türkiye'nin en büyük deniz temizliği hareketini başlattıklarını hatırlattı.

Bu yılın sonuna kadar Marmara Denizi'ni koruma alanı ilan edip kirliliği durduracaklarını belirten Kurum, Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'nı hazırlayıp milletle paylaştıklarını kaydetti.

Kurum, sanatçı, sporcu, akademisyen ve öğrencilerle tek yürek, tek ses "Marmara Hepimizin" dediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'miz için Koordinasyon ve Bilim Kurulumuzu bu hafta oluşturacak, stratejik planımızı en kısa sürede hazırlayacağız. Milli mesele olan seferberliğimizle temizlik sürecini ortak bir akılla yürütecek, Marmara Denizi'mizi duru ve berrak haline kavuşturacağız. 1000 kişilik ekibimiz, 25 deniz yüzeyi temizleme teknemiz, kirliliğin dağılmasını önlemek için bariyer serme teknelerimiz ve 18 destek botumuzla atıklarımızı toplayacak; sızdırmasız kamyonlarla belediyelerimizin bertaraf tesislerine göndereceğiz.

Başlattığımız seferberlikle 3 yıllık periyottaki 22 eylemimiz, Marmara Denizi'mizde gelecekte yaşanması muhtemel tüm sorunlar için de önleyici bir tedbir ve uyarı sistemi olacak. Bugün attığımız adımlarla geleceğimizi, çocuklarımızın yarınlarını teminat altına alacağız. Bilim insanlarımız, uzman ekiplerimiz, valilerimiz ve belediyelerimizle Marmara Denizi'miz için görevimizin başında durarak Mavi Vatan'ın kolyesi denizimizi kaderine terk etmeyeceğiz. Çalışmalarımızı 'marmarahepimizin.com' adresinden anlık takip edebilirsiniz."