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Marmara Denizi'nin güney kıyılarında müsilaj yok denilecek kadar azaldı

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Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale kıyılarının, yaklaşık 4 haftadır yoğun bir şekilde etkili olan müsilajdan temizlik çalışmaları ile arındırılmasıyla vatandaşlar balık tuttu, denize girdi, sahilde yürüyüş yaptı.
Marmara Denizi'nin güney kıyılarında müsilaj yok denilecek kadar azaldı

Marmara Denizi'nin güney sahillerinde bir süre önce yoğun şekilde görülen müsilaj (deniz salyası) yürütülen çalışmalarla büyük ölçüde etkisini yitirdi.

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlattığı girişimle yürütülen çalışmalar ise dördüncü haftasında aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Marmara Denizi'nden 592 bölgede yürütülen çalışmalar sonucu 10 bin 500 metreküp müsilaj toplanarak bertaraf edildi.

 

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