Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt’tan DAÜ’ye Ziyaret

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSTAFA KURT VE TIP FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. ÜMİT S. ŞEHİRLİ DAÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

Marmara Üniversitesi (M.Ü.) Rektörü ve aynı zamanda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kurt ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit S. Şehirli DAÜ’yü ziyaret etti.

Prof. Dr. Kurt ve Prof. Dr. Şehirli gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu ve ekibi ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında ortak yürütülen Uluslararası Ortak Tıp Programı ile ilgili görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ni de ziyaret eden Prof. Dr. Kurt ve Prof. Dr. Şehirli fakülte hakkında detaylı bilgiler aldılar. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kurt tarafından Prof. Dr. Kılıç’a ve Doç. Dr. Güzoğlu’na hediye takdim edilirken, Prof. Dr. Kılıç tarafından Prof. Dr. Kurt’a Lefkara işi pano takdim edildi.