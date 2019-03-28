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Marmara ve Ege'de fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuzeybatı kesimlerde bugün öğle saatlerinden itibaren 31 Mart Pazar sabahına dek sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.
Marmara ve Ege'de fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuzeybatı kesimlerde bugün öğle saatlerinden itibaren 31 Mart Pazar sabahına dek sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Rüzgarın Kuzey Ege'de saatte 90 km hıza ulaşabileceği belirtildi.

Uyarı şöyle:

"28.03.2019 öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenecek rüzgarın kuzey yönlerden Marmara ve Ege’de kuvvetli zaman zaman fırtına (50-70 km/saat), Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı) ve Kuzey Ege’de (İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyi) fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 Km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 31.03.2019 sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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