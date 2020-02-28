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Marmaray'da acil durum anonsu

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Marmaray'da acil durum anonsu
Marmaray'da acil durum anonsu

Söğütlüçeşme tren istasyonunda yapılan acil durum anonsuyla yolculardan istasyonu boşaltmaları istendi. Saat 11.00 sularında üç kez tekrarlanan anons sonrasında Yüksek Hızlı Tren için beklemekte olan yolcular ve Marmaray yolcuları istasyonu boşaltmaya başladı.

Henüz yolcuların tamamı çıkış yapmamışken yapılan yeni bir anonsla acil durum anonsunun yanlışlık sonucu yapıldığı duyuruldu ve yolcular tekrar istasyona alındı.

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