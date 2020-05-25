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"Marmaris kıyı ve açıklarında ciddi zehirli tür istilası var"

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"Marmaris kıyı ve açıklarında ciddi zehirli tür istilası var"
"Marmaris kıyı ve açıklarında ciddi zehirli tür istilası var"

Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça açıklarında uzmanların zehirli ve istilacı türler olarak belirttiği balon balığından sonra aslan balığının da sıklıkla görülmesi tedirginlik yarattı. Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, "Marmaris kıyı ve açıklarında ciddi zehirli tür istilası var" dedi.

Hint Okyanusu kökenli, zehirli türler arasında gösterilen balon ve aslan balığı, son günlerde Güney Ege sahillerini işgal etmeye başladı. 3 yıl önce küresel ısınma etkisiyle Türkiye kıyılarına gelen balon ve aslan balığı; dalış eğitmenlerini, akademisyen, balıkçı ve çevrecileri endişelendirdi. Küçük balıkları ve yumurtalarını tüketen zehirli türler, deniz canlıların popülasyonunu etkilemeye başladı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Cemal Turan, şunları kaydetti:

"Aslan balıkları denizlerimizde 50 metreye kadar yaygındırlar ve 50 santimetreye kadar büyüyebilirler. Kıyısal ekosistemde bulunduğundan dolayı dalgıçlar açısından önemlidir. Bunlara fazla yaklaşılmaması gerekiyor. İstilacı bir türdür. Ekosistemde diğer balıklarla rekabet halinde olduklarında, diğer balıkların larvalarını, yumurtalarını ve küçük balıkları yemektedir. Aşırı tüketiminden dolayı denizlerimize büyük zararlar vermektedir. Avcıların mutlaka teşvik edilmesi gerekmektedir. Aslan balıkları balon balıklarına olan farkı, aslan balıklarının sadece yüzgeçleri zehirlidir, ancak balon balıklarının etleri de zehirlidir ve kesinlikle yenmemesi gerekmektedir. Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde yaygın olarak bulunmaktadır. Aslan balıkları Akdeniz'e Süveyş Kanalı yoluyla giriş yapmıştır. Özellikle Kuzeydoğu Akdeniz'de yaygın olarak bulunmaktadır. Türkiye denizlerindeki ilk kaydı 2014 yılında İskenderun Körfezi'ndedir. Daha sonra Mersin, Antalya Körfezi ve İzmir'e kadar uzanarak yaygınlaşmış bulunmaktadır. Aslan balıklarının özellikle yüzgeçleri zehirlidir. Yüzgeçlerine dokunmamamız gerekiyor. Dokunduğumuz takdirde insanda alerjik rahatsızlıklar, büyük ağrılar ve farklı rahatsızlıklar oluşturabilir. Onun için çok dikkatli olunması gerekiyor. Bu balıkların denizdeki ekosisteme verdikleri zararlar yüksektir. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) birlikte yürüttüğü, denizel biyolojik çeşitlilik alanlarında istilacı türlerin belirlenmesi ile ilgili bir proje vardır. Bu proje aslan balıklarının tespiti, kontrolü ve yönetimi alanında çalışmalar yapmaktadır. Aslan balıkları ile mücadele yöntemleri daha da artırılmalı ve geliştirilmelidir."

Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin ise bu istilacı türler hakkında birçok üniversiteyle birlikte araştırma yaptıklarını belirterek, "Marmaris kıyıları, yat limanları altı ve çevre denizlerde çoğalmaları devam ediyor. Balon ve aslan balığı büyük değil küçük balıklara saldırmaktadır. Büyüme aşamasındaki balıklara saldıran bu türler nedeniyle popülasyonda azalma söz konusu. Marmaris kıyı ve açıklarında ciddi zehirli tür istilası var" dedi.

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