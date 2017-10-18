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Marmaris Rallisi’nde KKTOK görev alacak

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Marmaris Rallisi’nde KKTOK görev alacak
1972 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen ve 45 yıllık tarihi ile Türkiye’nin en eski uluslararası motor sporu etkinliği olan Türkiye Rallisi, bu yıl ikinci kez Marmaris ve çevresinde düzenleniyor. Yarışta, KKTKOK da görev alacak

Bu güne kadar Avrupa Ralli Şampiyonası’nın en başarılı rallileri arasında yer alan organizasyon, bu yıl Avrupa Ralli Kupası kapsamında Balkan Ralli Kupası‘na dahil olarak gerçekleştirilecek. Ulusal klasmana katılan ekiplerle birlikte toplamda 48 otomobil ve 96 sporcunun katılacağı rallide, KKTOK 24 kişilik bir ekip ile görev yapacak.

Yarış öncesi ekiplerin ayarlarını yapmak için katıldığı “Shakedown” etabı ve rallinin seyircilere yönelik hazırlanan “Power Stage” etabını KKTOK hazırlayıp gerçekleştirecek. KKTOK Başkanı Tigin Kişmir’in iki etapta da etap sorumluluğu görevini yürüteceği organizasyonda tüm KKTOK hakemleri de çeşitli görevler alacak.

Ülkemizden Mustafa Bulutoğluları-Nebil Öneral ve Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ekiplerinin de start alacağı organizasyon Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilecek. 20 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda gerçekleştirilecek start seremonisiyle başlayacak Organizasyon, 21 Ekim Cumartesi günü Çetibeli ve Ula bölgesinde yer alan Ayhan Tokyay, Mustafa Koç ve Ali Sipahi etaplarının geçilmesiyle devam edecek. 22 Ekim 2017 Pazar günü ise, Asparan, Hisarönü, Bördübet ve Yeşilbelde mevkinde yer alan Renç Koçibey, Lemi Tanca, Yusuf Aramacı ve redbull.com etapları geçilecek. Yaklaşık 205 kilometre uzunluğundaki toprak zeminli 13 özel etaptan oluşan rallide ekipler, iki gün boyunca 610 kilometre katedip 22 Ekim Pazar günü saat 16.30’da 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda zorlu ralliyi tamamlayacaklar.

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