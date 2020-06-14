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Marmarisli balıkçıların oltasına 2.5 metrelik köpekbalığı takıldı

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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında, balıkçıların oltasına 2.5 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpekbalığı takıldı.
Marmarisli balıkçıların oltasına 2.5 metrelik köpekbalığı takıldı

Tezgaha konulan köpekbalığı, kilosu 40 liradan satışa sunuldu. Çoğu kişinin ilk defa gördüğü köpekbalığına ilgi büyüktü. Almak için tezgaha yaklaşandan çok fotoğraf çekmek için giden oldu.

18 yıldır balıkçılık yapan Koray Koyuncu şunları söyledi: “Balıkçılarımızın oltasına camgöz cinsi köpekbalığı takılmış. Sürekli tüketilen, bilinen balıkların aksine bu tür köpekbalığı pek makbul görmez. Satın alan da olmaz. Ciğeri ve etinin iyi geldiğine inanananlar var; bazı rahatsızlıkları bulunanlar tercih ediyor. Tezgahımızda sergilediğimiz camgöz köpekbalığı, 2.5 metre uzunluğunda ve 15 kilogram ağırlığında. Bu tür köpekbalığı insana zarar vermez. 80 ila 100 metre civarında derinlerde bulunur.”

 

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