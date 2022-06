Marmaris'te orman yangını

Bakan Kirişci, 14 uçak ve 20 helikopterle alevlere havadan müdahalenin yeniden başladığını bildirdi. Kirişci, "Manzara ürkütücü değil ancak temkinli olmalıyız" dedi. Bakan Soylu da sabotaj iddialarının araştırıldığını söyledi. Yangın nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi.

Muğla‘nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.



Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Orman Genel Müdürlüğü, havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle Marmaris’teki yangına müdahaleye başladı.

“3 AYRI NOKTADA AYNI ANDA BAŞLADI” İDDİASI

NTV ekibinden Merih Ak, yangının 3 ayrı noktada aynı anda başladığı yönünde iddialar bulunduğunu, bunun da sabotaj ihtimalini gündeme getirdiğini aktardı.



HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Yangına ilk dakikalardan itibaren helikopterle sürdürülen müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı.

günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.



30 EV TAHLİYE EDİLDİ

Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde alevlerin tehdit ettiği 30 ev, görevlilerin uyarısıyla tahliye edildi.

Marmaris yangınını söndürme çalışmalarına, Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 TOMA’nın da katıldığı, 12 takviye TOMA’nın ise söndürme çalışmalarına katılmak üzere çevre illerden yola çıktığı öğrenildi.



BAKANLAR KİRİŞCİ VE SOYLU BÖLGEDE

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris’teki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

Kirişci ile Soylu, havadan yaptıkları incelemenin ardından Değirmenyanı Yangın Yönetim Merkezi’nde çalışmalar hakkında bilgi aldı. İki bakan burada gazetecilere açıklamada bulundu.



Kirişci, yangın ile ilgili çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye geldiklerini söyledi. Helikopter ile yangın sahasında bir iki tur yaptıklarını ardından karadan yürütülen çalışmaları yerinde gördüklerini aktaran Kirişci, şunları söyledi:

“Yaklaşık 200 hektarlık bir alanda meydana gelen yangın hadisesi şu anda özellikle yer araçlarımızla söndürülmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın kararmasıyla maalesef hava araçlarımızı ancak 45-50 dakika gibi uçurabildik”



“GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA ÜRKÜTÜCÜ DEĞİLDİ”

Bölgede şu anda çok sayıda arazöz, dozer, iş makinesi ve bin 600’ün üzerinde insan kaynağı ile müdahalenin sürdüğünü belirten Kirişci, “Helikopterle yukarıdan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu, ürkütücü değildi. Fakat buradaki sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli ve daha temkinli olmamızı gerektiriyor. Bu yöndeki çalışmalarımız da büyük bir titizlikle devam ediyor.” diye konuştu.

Bakan Kirişci, yerleşim yerlerine 3,5 – 4 kilometrelik bir mesafe bulunduğunu ancak yangın başladığı andan itibaren ekiplerce yerleşim alanları ile yangın bölgesi arasında yol açma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.



YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İçişleri Bakanı Soylu da, bir gazetecinin sorusu üzerine, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmanın devam ettiğini söyledi.

Yangının sabotaj olduğu yönündeki iddialara ilişkin değerlendirme yapmanın erken olacağını dile getiren Soylu, “Bakanımızla geldikten sonra bir değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız, hem emniyet ve jandarmamız bir değerlendirme yapıyorlar. Doğal sebeple mi, yoksa bir kamp sebebiyle mi çıktı, yoksa bir sabotaj mı var? Bütün bunları değerlendiriyorlar” dedi.



“İLK MÜDAHALE 8 DAKİKADA YAPILDI”

Kirişci, Marmaris’e hareketi öncesi yaptığı açıklamada ise, Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinin (OGM), Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 20.02’de başlayan yangına 8 dakikada müdahale ettiğini belirtti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 1494 personel, 363 araç ve 39 iş makinasıyla müdahale edildiğini bildirdi.



KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD’ın yer aldığı kriz masası oluşturularak, vatandaşların ve kamuoyunun doğru bilgilendirmesi için anlık bilgi akışı sağlandığı vurgulanan açıklamada, “Devletimiz yanan her bir ağaç yerine yüzlerce fidan dikmekte ve ormanlarımızdaki her bir canlıyı korumak için gereken her türlü tedbiri almaktadır” görüşü aktarıldı.



YANGINI İHA TESPİT ETTİ

Yangına yönelik söndürme çalışmalarına Mehmetçiğin de destek verdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, bölgede görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait İHA tarafından tespit edilen yangına müdahale için, Muğla Valiliği’nin talebi üzerine, Aksaz Üs Komutanlığı’ndan su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile personel görevlendirildi.



İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: RESMİ KANALLAR TAKİP EDİLMELİ

​Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Marmaris’te süren yangın hakkında çıkan haberlerin resmi kanallardan takip edilmesi gerektiği belirtilerek, “Marmaris’te süren ve devletimizin tüm imkânlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir” denildi.



ALTUN’DAN ‘SOSYAL MEDYADA DEZENFORMASYON’ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının teknik inceleme başlattığını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris’te farklı noktalarda çıkan orman yangınını söndürmek için tüm kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmaların başlatıldığını kaydetti.



Yangına ilişkin, ilgili bakanlar ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmelerin esas alınması gerektiğine işaret eden Altun, sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında da Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının gerekli teknik incelemeyi başlattığını açıklayan Altun, “Sahadaki kahramanlarımızın moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyenler hakkında hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yapılacaktır.” ifadesini kullandı.