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Marmaris’te orman yangını: Alevler otele sıçradı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede orman yangını başladı. Yangının yakınlardaki bir okula ve otele de sıçradığı öğrenildi.
Marmaris’te orman yangını: Alevler otele sıçradı

İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda saat 15.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

ALEVLER OTELE SIÇRADI

Yangın bir otelin çevresini sardı.

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