Marmaris’te orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti

Antalya, Osmaniye ve Mersin’de birbiri ardına çıkan orman yangınlarının ardından Marmaris’te de yangın başladı.

Antalya, Osmaniye ve Mersin’de birbiri ardına çıkan orman yangınlarının ardından Marmaris’te de yangın başladı. Orman yangını yola doğru ilerleyince Marmaris-İçmeler Karayolu trafiğe kapatıldı. Yangın söndürme ekiplerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da destek veriyor. Marmaris Belediyesi, Twitter hesabından "Yangın tehlikesi süren İçmeler bölgesinde yaşayan vatandaşlar ve otellerde kalan tatilciler teknelerle Marmaris merkeze tahliye edildi. " duyurusunu yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te bir vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pakdemirli Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Marmaris’te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum."