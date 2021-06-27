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Marmaris'te orman yangını: OGM personeli hayatını kaybetti

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine yönelik çalışmalarda bir Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli hayatını kaybetti. Bakan Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Marmaris'te orman yangını: OGM personeli hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı ekipler hem karadan hem de havadan müdahale etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, saatlerce süren yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Ankara'da düzenlediği basın toplantısında sosyal medyada ortaya atılan iddialara da yanıt veren Pakdemirli, yanan ormanlık alana otel yapılacağına yönelik söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ve "ilk fırsatta" bu bölgeye tekrar ağaç dikileceğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında Görkem Hasdemir adlı bir Orman Genel Müdürlüğü personeli hayatını kaybetti.

Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var. Marmaris İçmeler'de hâlen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın" denildi.

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