Marmaris'teki orman yangını 4. gününde: 4 bin 813 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı; alevler yerleşim bölgelerine doğru ilerliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran akşamı henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, dördüncü gününde devam ediyor. Alevlere gece boyunca karadan çok sayıda ekip ile müdahale edilirken, sabahın ilk ışıklarıyla hava müdahalesi tekrar başladı. Yangın İçmeler mahallesine doğru ilerlerken, dumanlar Marmaris ilçe merkezine ulaştı. Datça-Marmaris karayolu ise trafiğe kapatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, şimdiye kadar yanan orman alanını açıkladı. "Son 12 saatte 180 hektar orman yandı. Bunu belirleyebilmek için 250 futbol sahası büyüklüğünde bir alan dün yandı. Toplam olarak 3 bin 417 hektar bu da 4 bin 813 futbol sahası büyüklüğünde" diyen Gürün, bunların uyduların termal kameralarından tespit edilen rakamlar olduğunu belirtti.

Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar geldi. Bunun üzerine orman ve itfaiye ekipleri dün alevlerin önüne geçmek için güvenlik koridoru açtı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Meteorolojik verilere göre öğleden sonra rüzgârın etkisi üç günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Rüzgârın hızının 09.00-16.00 arasında saatte 30-40 km’ye çıkacağı öngörülüyor.

Osman Gürün: Bugün riskli, rüzgâr öğleden sonra 80 kilometreye kadar çıkacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fox TV’de konuştu. Gürün’ün açıklamaları şöyle:

“Gece çalışması yapılamıyor ama saat 6’dan itibaren bakanlığımızın açıklamasına göre 30’un üzerinde hava aracı söndürme çalışmalarına devam ediyor. Önemli olan nokta ilerleyen konuda özellikle meskûn saha ve bizim için de ayrıca önemli bir nokta çöp depone alanı. Çöpün de kendine ait yanma özelliği onun da etrafa zarar verme özelliği var. Bu nedenle çalışmalar bu bölgelere sirayet eden yangının önünün kesilerek yavaşlatılmaya çalışması. Buradaki araçlar maalesef şu anda içeriye giremiyorlar. Gerek TOMA’lar gerekse belediyelerimizin arazözleri yangın alanına girip oradan mücadele etme gibi herhangi bir kabiliyetleri yok. Şu anda yolun kenarındayız. Yukarıdaki orman alanımıza doğru gelirse buradan karşı tarafa atlama ihtimali olduğu için bu bölgede set oluşturuyorlar. Bütün araçlar buraya su fışkırtacaklar. Yangının burada sönmesini sağlamaya çalışacaklar atlamasını önlemeye çalışacaklar. Yangın alanına Orman Genel Müdürlüğü’nün araçları giriyor. Bunun için ara yollar gerekli, bu açılan yollardan da geceleyin de orman araçları burada müdahale etme imkânı var. Ne kadar kısım açık onu bilemiyorum. Ormanlarımızın genel olarak bu düzenlemeyi alıp uygun mevsimde ara yolları açıp, hem yangının diğer tarafa atlamasını engellemek hem de arazözlerle o yolun içine girerek karadan söndürme işlemini yapması gerekiyor. Hele gece hiçbir şekilde araç çıkamadığı için şimdiye kadar karadan yapılacak müdahale çok önemli.

Araç açısından herhangi bir eksiğimiz yok ama şu anda sadece havaya muhtacız. Bugün riskli olan nokta şu 80 kilometreye kadar çıkabilecek bir rüzgârdan Meteoroloji bizi haberdar ediyor. Bu yangının ilerlemesi için olağanüstü riskli bir durum. 12’den sonra başlayacak onun için öğle saatlerine kadar çok fazla sorti yapılıyor. Ama şu anda yangın gerçekten Yeşilbelde’ye doğru gidiyor. Yeşilbelde dediğimiz kısım Datça yolunu aşabilir ve daha büyük bir alanı etki altına alabilir. 3 kilometre var. Burada da atık merkezimiz var burada, oraya da 1 kilometre var. Onun karşısında da araç bariyerini oluşturduk. Aynı zamanda yol kenar kısımdan orman kesilmek suretiyle açılarak o bölgede bir steril bölge yaratılmaya çalışıldı. Şu anda bekliyoruz.

Şu anda yangın oldukça yüksek bir rakam var. Son 12 saatte 180 hektar orman yandı. Bunu belirleyebilmek için 250 futbol sahası büyüklüğünde bir alan dün yandı. Toplam olarak 3 bin 417 hektar bu da 4 bin 813 futbol sahası büyüklüğünde. Uzaydan uydulardan termal kameralarla yangının olduğu bölgeleri tespit edip bu rakamları veriyor. Oradan elde ettiğimiz sonuçladır.

Şu anda iki-3 ayakta yürüyor yangın. Yeşilbelde’ye doğru önce giden zayıf bir ayak var, ikinci arkadan gelen güçlü bir ayak var. Bir de Okluk Koyu’na giden üçüncü ayak var. Yeşilbelde’ye giden arka arkaya geliyor, Okluk Koyu’na doğru giden tek boyut olarak geliyor. Umarım dilerim ki rüzgâr çıkıncaya kadar elimizdeki araç gereçlerle müdahale edilmesini temenni edelim."