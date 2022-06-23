Marmaris’teki orman yangınında üçüncü gün

Bu sabah tekrar helikopter ve uçaklar yangını söndürmek için havalandı. Alevler Çöplük, Yeşilvadi Mahallesi ve Okluk Koyu’nu tehdit ediyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde salı günü saat 20.00’de başlayan yangın hâlâ söndürülemedi. Bördübet Yedi Adalar mevkiini saran alevler kısa sürede geniş alana yayıldı; Hisarönü Mahallesi ve Değirmenyan’ı mevkine ilerledi. Bölgedeki 20 evde bulunan toplam 68 kişi, 40 hayvan ve beş araç tahliye edildi.

200 hektarı aşkın alanda etkili orman yangınında, ilerleyen alevler şimdi de Çöplük, Okluk Koyu ve Yeşilvadi Mahallesi’ni tehdit ediyor. Sabahın ilk ışıklarında havalanan uçak ve helikopterler alevlere müdahale ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre bölgede rüzgarın saatte 23 km., sıcaklık ortalama 27 derece, nem ise ortalama yüzde 50 oranında.