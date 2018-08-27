Maronit açılımı hayal mi oldu?

KARARIN ALINMASININ ÜZERİNDEN 13 AY GEÇTİ

26 Temmuz 2017 tarihinde Cumhyurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığında yapılan toplantıda Maronitlerin KKTC’deki bütün köylerine dönüşlerini sağlamak için siyasi karar verildiği duyurulmuş ve tüm Maronit köylerine dönüş imkanı sağlanması kararı alındığı açıklanmıştı.

MARONİTLERİN DÖNÜŞÜ NEDEN GECİKİYOR?

KİYED yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin ve KKTC’de iktidarı paylaşan dört parti ile hükümetimizin tam destek olmasına rağmen geçen bir yıllık sürede neden konu sonuçlandırılamamış ve amaçlanan hedeflere ulaşılamamıştır?” dedi.

İşte KİYED’in yaptığı açıklamanın tamamı;

Bir yılı aşkın bir süre önce çok yerinde bir kararla; Maronitlerin KKTC topraklarındaki mülklerinin iadesi ve eskiden yaşadıkları dört köye geri dönmeleri kararı alınmış ve Cumhurbaşkanlığı koordinatörlüğünde bu yöndeki çalışmalara başlanmıştı.

KKTC’nin kendi iradesi ile uygulayacağı bu kararın ülkemize ciddi kazanımları olacağı çok açıktır;

Tanınmayan ülkemizde uluslararası hukukun geçerliliği ve etkinliği anlamına gelecek olan bu uygulama ülkemize karşı tam tersi yönde yapılan değerlendirmelerin gerçek olmadığını göstererek uluslararası topluma kabulümüz için verilen mücadelede elimiz güçlenecektir.

Türkler için şimdiye kadar uluslararası toplumdan alınmış en önemli artı değerler olan Taşınmaz Mal Komisyonundan sonra uluslararası hukuka dâhil olmamız yönünde önemli bir adım atılmış olunacaktır.

Kuzeydeki fiili durumdan korkup kaçtıklarını tekrarlayarak ayrılığın ve düşmanlığın sürmesini tahrik eden Rum şoven çevrelerin söylemlerinin tam aksine hiç de korkulacak bir durum olmadığı gösterilecek, toplumlar arası yumuşamada ciddi bir adım atılmış olacaktır.

Uluslararası toplum nezdinde siyasi zeminde yaşanacak bu kazanımlara yaklaşık 4,000 Maronitin bölgemizde ekonomik yaşama yapacağı katkıyı da eklersek bu çalışmanın hızlandırılarak sonuçlandırılması daha da önem kazanmaktadır.

Türkiye’nin ve KKTC’de iktidarı paylaşan dört parti ile hükümetimizin tam destek olmasına rağmen geçen bir yıllık sürede neden konu sonuçlandırılamamış ve amaçlanan hedeflere ulaşılamamıştır?

Maronitlerin geri dönüşünün uluslararası siyasette Kıbrıs Türk tarafı lehine olumlu bir gelişme olacağı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin engellemek isteyeceğini ve bu yönde girişimlerde bulunacağını, Güney’deki milliyetçi faşist güçlerin ve Kilise’nin de bu tavrı körükleyeceğini biliyoruz. Maronit cemaatinin insancıl gerekçelere dayalı geri dönüş hakkını kullanma iradesini ısrarla koruyacağını da öngörmekteyiz.

Derneğimizin yaptığı temaslarda KKTC kamu harcamaları dikkate alındığında çok minimal bir para ihtiyacı ve tapu kayıtları ile ilgili bazı bilgilerin talep eden makamlara zamanında ulaştırılmadığı gibi bir takım bürokratik sıkıntılar olduğunu öğrendik.

Buna karşın yakında görüşmek için talepte bulunduğumuz sayın Maliye ve İçişleri bakanlarımızın destek beyanlarında samimi iseler bu sorunların aşılmasını derhal sağlayacaklardır…

Kendi yönetim irademizi ortaya koyarak ülkemize büyük kazanımlar getirecek olan bu uygulamanın hayata geçmesinin daha fazla gecikmesi halinde; güneydeki engelleyici faşist çevrelerin kuzeydeki paydaşlarıyla ile işbirliğinde olduğunu herkes görmelidir.

KİYED olarak tam destek verdiğimiz bu süreci takip ederek yaşanacak gelişmeleri halkımızla paylaşmayı görev olarak kabul ediyoruz.

Kıbrıslı Maronitler kimdir?

Ana dilleri Arapça olmak üzere Yunanca ile Türkçe de konuşmaktadırlar. İbadet ve ayinlerini Arapça olarak gerçekleştirirler. Doğu Katolik Kilisesi ve Batı Suriye Ayini'ne bağlı olmakla birlikte topluluk olarak Roma Katolik Kilisesi'ne mensupturlar.

Kıbrıs Marunileri ya da Kıbrıs Maronitleri, Orta Çağ'da Levant'tan dinsel ve siyasi çatışmalar sebebiyle kaçarak, Kıbrıs'a yerleşen ve Maruni Kilisesi üyesi olan, günümüzde de varlıklarını devam ettiren topluluk.

Ana dilleri Arapça olmak üzere Yunanca ile Türkçe de konuşmaktadırlar. İbadet ve ayinlerini Arapça olarak gerçekleştirirler. Doğu Katolik Kilisesi ve Batı Suriye Ayini'ne bağlı olmakla birlikte topluluk olarak Roma Katolik Kilisesi'ne mensupturlar.

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nda verilen haklar ile Ermeniler ve Latinler'le birlikte, Temsilciler Meclisi'ne bir üye göndermektedirler.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Kıbrıs'ta 5000 civarı Maronit yaşamaktadır. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in 2001 verilerine göre Kuzey Kıbrıs'ta, Koruçam yerleşiminde 165 Maronit yaşamaktadır

Koruçam'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Harekâtı'ndan önce 2000 civarı Maronit yaşarken, 1974'ten sonra buradaki kişiler Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kontrolündeki yerleşim birimlerine göç ettiler

Maruni kaynaklarına göre, Maruniler, Haçlı Seferleri sırasında Levant'tan Kıbrıs'a esir olarak getirilmişlerdi ve nüfusları 60 bin kadardı. Adanın kuzeyinde altmış köyleri vardı. Lüzinyanlar onlara mal vermiş ve ayrıcalıklar tanımıştı.

Venedikliler döneminde de durumları değişmeyen Maruniler, Osmanlı döneminde zarara uğradı. 1878 yılında beş köyleri vardı.