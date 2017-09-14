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Maronitlerin dönüşünün hukuki boyutu ele alındı

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Maronitlerin dönüşünün hukuki boyutu ele alındı
​​​​​​​Yaşamlarını Güney Kıbrıs’ta sürdüren Maronitlere, KKTC’deki evlerine dönüş imkanı sağlayan siyasi karar doğrultusunda dönüş çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulan kurul, bugün konunun hukuki çerçevesini ele almak üzere Başsavcılıkla bir toplantı

Yaşamlarını Güney Kıbrıs’ta sürdüren Maronitlere, KKTC’deki evlerine dönüş imkanı sağlayan siyasi karar doğrultusunda dönüş çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulan kurul, bugün konunun hukuki çerçevesini ele almak üzere Başsavcılıkla bir toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda kurul üyeleri, Başsavcı Yardımcısı Muavini Behiç Öztürk’le bir araya geldi. Dönüşün hukuki boyutlarının bütün yönleriyle ele alındığı toplantıda mevcut durum değerlendirildi ve bundan sonra yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Kurul toplantısında ayrıca, dönüşe ilişkin olarak yürütülmekte olan diğer teknik çalışmalar gözden geçirildi. Bu çerçevede özellikle Maronit köylerinin alt yapı durumlarıyla, köylere dönüşün gerektirdiği bütçenin planlanması üzerinde duruldu.

Toplantıda Başsavcı Yardımcısı Muavini Behiç Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara’nın yanı sıra ilgili devlet kurumların yönetici ve temsilcileri yer aldı. 

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