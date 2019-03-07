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Marquez'in 'Yüzyıllık Yalnızlık'ı Netflix dizisi oluyor

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Nobel ödüllü Kolombiyalı gazeteci-yazar Gabriel Garcia Marquez'in başyapıtı sayılan romanı 'Yüzyıllık Yalnızlık' Netflix dizisi oluyor.
Marquez'in 'Yüzyıllık Yalnızlık'ı Netflix dizisi oluyor

1967 yılında çıkan ve bugüne kadar dünya genelinde 50 milyondan fazla satan 'Yüzyıllık Yalnızlık' romanının haklarını satın alan çevrimiçi film ve dizi izleme platformu Netflix, dizi için hazırlıklara başladı.

 

'One Hundred Years of Solitude' adını taşıyacak dizi İspanyolca olacak ve büyük bölümü Marquez'in vatanı Kolombiya'da çekilecek. 

Yazarın oğulları Rodrigo Garcia ve Gonzalo Garcia Barcha da dizide başyapımcı olarak yer alacak.

OĞLU: ZAMANLAMA DAHA İYİ OLAMAZDI

Rodrigo Garcia, babasının kitabı filme uyarlamak için yıllar boyunca birçok teklif aldığını söyledi. Ancak kitabın bir film süresi içine sığdırılamayacağını ve İspanyolcadan başka bir dilde anlamını yitireceğini düşündüğü için yıllarca gelen tekliflere sıcak bakmadığını belirtti.

 

Ancak artık dizilerin sinema kalitesine ulaştığını ve romanı hakkıyla ekranlara taşımak uygun şartların oluştuğunu savunan Garcia, Netflix'i tercih etmelerini ise şöyle açıkladı:

"Yabancı dildeki dizi ve filmleri dünya çapındaki izleyicilerle buluşturma konusundaki başarısı düşünüldüğünde zamanlama daha iyi olamazdı. Bu macerada Netlix'i ve film yapımcılarını heyecanla destekliyoruz, son halini görmek için de sabırsızlanıyoruz."

YEDİ NESLİN HİKÂYESİNİ ANLATIYOR

Büyülü gerçekçiliğin edebiyat dünyasındaki en önemli temsilcilerinden olan Marquez, 2014 yılında yaşamını yitirmişti. Yazarın en önemli eserleri arasında gösterilen 'Yüzyıllık Yalnızlık', José Arcadio Buendía'nın gördüğü bir düş sonrası nehir kenarında Macondo adından bir kasaba kurmasıyla başlıyor ve Buendia ailesinin yedi nesle yayılan hikâyesini anlatıyor.

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