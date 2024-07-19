  • BIST 11156.2
  • Altın 2558.397
  • Dolar 33.0434
  • Euro 36.0143
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKATel Aviv'de yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi

Mars uzay aracı yanlışlıkla yeni keşif yaptı

»
Mars uzay aracı Curiosity, bir kayanın üzerinden geçerken yanlışlıkla kayayı parçalayınca, kükürtün saf elemental formu Kızıl Gezegen'de ilk kez keşfedildi.
Mars uzay aracı yanlışlıkla yeni keşif yaptı

Mars gezici aracı 899 kilogramlık gövdesini kayanın üzerinden geçirdiğinide kaya kırıldı ve elemental kükürtün sarı kristallerini ortaya çıkardı.

Sülfatlar Mars'ta oldukça yaygın olsa da, bu, kükürtün Kızıl Gezegen'de saf elemental formunda ilk kez bulunması.

Daha da heyecan verici olanı ise Curiosity'nin kayayı bulduğu Gediz Vadisi Kanalı'nın, kükürt kayasının şans eseri parçalanmasından öncesine şüpheli derecede benzeyen kayalarla dolu olması.

 

NASA/JPL-Caltech/MSS[NASA/JPL-Caltech/MSS]

 

Bu da, bir şekilde, orada bazı yerlerde elementel kükürtün bol miktarda bulunabileceğini düşündürüyor.

NASA'dan Curiosity Projesi'nde görevli Bilim İnsanı Ashwin Vasavada, "Saf kükürtten oluşan bir taş tarlası bulmak, çölde bir vaha bulmaya benziyor. Bu, orada olmamalıydı, bu yüzden şimdi bunun nedenini açıklamak zorundayız. Garip ve beklenmedik şeyler keşfetmek, gezegen keşfini bu kadar heyecanlı kılan şeydir." dedi.

Tüm yaşam için gerekli bir element

Sülfatlar, genellikle bileşik formda olan kükürtün sudaki diğer minerallerle karışmasıyla oluşan tuzlardır.

Su buharlaştığında, mineraller karışır ve kurur ve geride sülfatlar kalır.

Bu sülfat mineralleri bize Mars hakkında çok şey anlatabilir; örneğin, Mars'ın su geçmişi ve zaman içinde nasıl aşındığı gibi.

 

NASA/JPL-Caltech/MSS[NASA/JPL-Caltech/MSS]

 

Anlaşılması önemli olan, kükürtün, tüm yaşam için gerekli bir element olması.

Genellikle sülfatlar canlı organizmaların protein yapmak için ihtiyaç duyduğu iki temel amino asidi yapmak için kullanılır.

Bir sonraki adım, Mars hakkında bildiklerimize dayanarak, kükürtün oraya nasıl gelmiş olabileceğini tam olarak anlamak olacak.

Bu, muhtemelen Mars'ın jeolojik evriminin detaylı modellemesini içeren biraz daha fazla çalışma gerektirecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk okullardaki cinsel kimlik yasası nedeniyle şirketlerini California'dan Texas'a taşıyor17 Temmuz 2024 Çarşamba 20:34
  • Neuralink'in beyin çipi projesinde ikinci aşama başlıyor15 Temmuz 2024 Pazartesi 20:42
  • Uzay seyahatlerinde devrim: İki ayda Mars yolculuğu15 Temmuz 2024 Pazartesi 19:41
  • Çok amaçlı uzay giysisi: İdrarı içme suyuna dönüştürüyor13 Temmuz 2024 Cumartesi 21:11
  • İnsan yapımı en hızlı nesne rekoru: Saatte 635 bin 266 kilometre13 Temmuz 2024 Cumartesi 19:52
  • Araştırma: Türkler sosyal medyada en çok ailesini takip ediyor13 Temmuz 2024 Cumartesi 18:50
  • Neuralink insanda beyin çipini ikinci kez deneyecek13 Temmuz 2024 Cumartesi 18:24
  • Dünya’ya en yakın ‘dev kara delik’ keşfedildi13 Temmuz 2024 Cumartesi 17:52
  • Yapay zeka mizahta insanlarla yarışıyor08 Temmuz 2024 Pazartesi 19:28
  • X'in tasarımı değişiyor: Beğenmek için sola, yorum için sağa kaydırılacak05 Temmuz 2024 Cuma 20:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti