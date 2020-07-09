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Mars'a gitmeden önce Venüs'e uğramak daha az maliyetli

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Mars'a gitmeden önce Venüs'e uğramak daha az maliyetli
Mars'a gitmeden önce Venüs'e uğramak daha az maliyetli

Bilim insanları Mars'a giden ve gelen uçuşların önce Venüs'e uğraması gerektiğini ileri sürdü. Uzay keşfi dergisi Acta Astronautica'da hakem onayına sunmak üzere bir teknik rapor kaleme alan bir grup araştırmacı, Venüs'ü bir yakın geçiş fırsatı olarak kullanmanın Mars'a ulaşmada elzem olduğunu yazdı.

Makalede şu ifadeler yer aldı:

Bir yıl sürecek özel bir Venüs yakın geçiş görevi, ilk insanlı Mars görevi için gereken derin uzay taşıma sistemleri için değerli bir 'alıştırma seferi' işlevi görebilir.

İnsanları Mars'a ulaştırmak iki şekilde gerçekleştirilebilir: İlki yörüngeleri hizalandığında iki gezegen arasında bir uzay aracı uçurmak.

Böyle bir planın dezavantajı, astronotların Dünya'ya dönmek için bir buçuk yıla kadar beklemesi gerekmesi.

İkinci yaklaşım ise Venüs üzerinden yerçekimsel sapan manevrası. Bu manevra, uzay aracının rotasını değiştirmek için gezegenlerin yerçekimini kullanıyor.

Böyle bir seçenek yolculuk için gerekli enerji miktarını azaltabilir, yakıt tasarrufu yapabilir ve dolayısıyla maliyeti düşürebilir.

Aynı zamanda uzay ajansları da daha sık sefer düzenleyebilir. Mars ve Dünya yörüngeleri bir görev için yalnızca 26 ayda bir hizalanıyor. Ancak Venüs'ü kullanan bir uzay görevi 19 ayda bir gerçekleşebilir.

Araştırmacılar, "Bu yakın geçişler, daha uzun süreli ve uzun aralıklı Mars uçuşlarını gerçekleştirmeden önce, mürettebatlı derin uzay operasyonlarında deneyim kazanmak için fırsat, Dünya'ya güvenli dönüş için de sayısız seçenek sunabilir" diye yazdı.

Özel Mars görevlerinin parçası olarak yapılacak Venüs yakın geçişleri de ikinci bir gezegene yönelik 'insan destekli' bilimsel araştırmaya da olanak tanır.

Bu yaklaşım, öncelikle Venüs'e giderken uzay görevinde bir şeylerin yolunda gitmemesi durumunda da astronotların rotayı hızla değiştirmesine ve Dünya'ya daha erken dönmesine olanak tanıyabilecek. Böyle bir şey, tehlikeli bir görev için çok önemli olabilir.

Makaleyi hazırlayan ekipte yer alan Johns Hopkins Üniversitesi'nden gezegensel jeomorfolog Kirby Runyon Space'ye konuştu ve "Mars'a gidişin lojistiğini büyük oranda basitleştirmiş oluyorsunuz, özellikle de mürettebatın sağlığı açısından" dedi.

Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi'nden gezegensel jeolog Paul Byrne da, "İki ayrı mürettebatlı görevden çok daha düşük bir maliyete, iki gezegende birden bilim yaparsınız" ifadelerini kullandı.

Mars görevleri hali hazırda geliştiriliyor. NASA, Mars'ta motor tahrikli uçuşların mümkün olabileceğini göstermek için gezegende bir helikopter uçurmayı planladığını duyurdu.

Şubat 2021'de Mars'a iniş yapması öngörülen görevin fırlatılış tarihi, en erken 30 Temmuz'a ertelendi.

Ancak uzay görevinin başlatılması 15 Ağustos'tan öteye ertelenirse, mühendislerin gezegenlerin yeniden hizalanacağı 2022'ye kadar beklemesi gerekecek.

Geçmişteki yaşama dair izleri araştıracak ve Dünya'da incelenmek üzere numuneler toplayacak Perseverance isimli yer aracını Mars'a ulaştırmanın yaklaşık 3 milyar dolara (20,6 milyar TL) mal olması bekleniyor.

Eğer insanlık Kızıl Gezegen'de kendini idame ettirebilecek medeniyet kurmak istiyorsa en az 110 kişinin gezegene gitmesi gerekeceği düşünülüyor.

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