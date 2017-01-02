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Mars’a kurulacak buz evini robotlar hazırlayacak

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Mars’a kurulacak buz evini robotlar hazırlayacak
Mars'a insanlı uçuş için çalışan NASA, Mars kaşiflerini radyasyondan korurken içeriye giren ışığı kesmeyecek bir Mars Buz Evi tasarlıyor.

NASA'nın Mars üzerinde kurmayı planladığı yaşam alanının geleceği bu gezegende ne kadar su olduğuna bağlı. Ancak astronomlar yeraltında veya çevrede su bulunma olasılığını yüksek görüyor. Bu da Mars'taki yaşam alanı oluşturma tasarımlarını yakından etkiliyor. Örneğin, ilk bakışta sıradan kutup iglolarına benzeyen ve Yıldız Savaşları'nda Luke'un amcası Owen'e ait eve benzeyen “Mars Buz Evi” bu tasarımların başında geliyor. Şişirilebilme özelliğine sahip Buz Evi'nin dış yüzeyi sulu buz ile kaplı.

Nasa'dan yapılan açıklamaya göre Buz Evi, Mars'ta bulunan kaynakları değerlendirip, insanları gezegen yüzeyindeki zorlu koşullardan koruyabilecek. Mars Buz Evi hafif olması sayesinde kolayca taşınabilme avantajına sahip. Taşıma işleminden sonra suyla dolduruluyor. Bu sayede oluşan buz tabakası astronotları radyasyondan koruyabiliyor.
Yapı aynı zamanda su deposu olarak da iş görebilecek. Tasarımcılar, bu suyun tasarım aşamasında olan Mars taşıma araçlarında kullanılabileceğini söylüyor. Suyun tüketilmesiyle sönen yapı iskeleti bir sonraki ekip tarafından yeniden suyla doldurularak Mars Buz Evi yaşanmaya hazır hale getirilebiliyor.

Mars kaşiflerinin yer altında veya mağaralarda yaşamasına göre planlanan diğer tasarımlara karşılık, Mars Buz Evi'nin ışık geçiren maddelerle yapılması ciddi bir avantaj olarak görülüyor. Tasarımın bu nedenle radyasyon koruması sağlarken aynı zamanda kapalı ortamların insan üzerinde yaratacağı negatif etkileri de ortadan kaldıracağı söyleniyor. Tasarımın hayata geçirilmesi önündeki en büyük engel ise şu anda Mars üzerinde su çıkarma teknolojilerinin yetersiz olması. Mevcut teknolojilerle yapının suyla doldurulması çok uzun sürdüğü için Buz Evi, ekiplerin Mars'a gelmesinden önce robotlar tarafından hazırlanacak.

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