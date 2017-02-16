Mars'a kurulacak ilk kent için tarih verildi

Bilim kurgu filmlerinde görmeye alıştığımız görüntüler önümüzdeki 100 yıl içinde gerçek olabilir. Zira gezegenimizin dışında bir medeniyet kurmak için ilk adım atıldı.

Dünya'nın dışındaki ilk yerleşim yeri 'Kızıl Gezegen' olarak da bilinen Mars'ta kurulacak.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 100 yıl içinde Mars'a koloni kurmaya hazırlanıyor. BAE söz konusu koloniyi "mini kent" olarak tanımlıyor.

'Mars 2117 Project' isimli program kapsamında koloniye ait animasyon görüntüler yayınlandı.

Ancak bu Mars'a koloni kurmak için atılan ilk adım değil. Geçtiğimiz yıl Amerikalı iş adamı Elon Musk, 10 yıl içinde 200 bin dolarlık bilet ücretini ödeyenleri Mars'a göndermek ve bu gezegende kendi kendine yetebilen yerleşim alanı kurmak istediğini bildirdi.

Gezegenimizden 205 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Mars, Neil Armstrong'un Ay'a adımını atmasından sonra yeni hedef olarak belirlenmişti.

Ancak hala insanoğlunun ayak basamadığı Mars yolculuğunda bizleri neler bekliyor?

Mars'ın atmosferinin gezegenimize oranla yüzde 1 seviyesinde olduğu düşünülürse Mars'ın yüzeyinde bulunmak ile uzayda bulunmak arasında pek bir fark bulunmadığını söylemek mümkün.

Bu yüzden astronotların ilk iş olarak bu basınçtan korunmanın yollarını bulması gerekiyor.

İkinci sıkıntı ise insanın yaşaması için elzem olan oksijen. Gezegende kalındığı sürece oksijen üretebilecek bir sistem bulunması olası Mars görevleri için çözülmesi gereken sorunların başında geliyor.

Gezegendeki radyasyon oranının oldukça yüksek olduğunu belirten uzmanlar, bu oranın Mars'ta görev yapan astronotların kansere yakalanma riskini önemli ölçüde artırdığı görüşünde.

Su, yiyecek ve enerji üretimi aşılması gereken diğer engeller. Marslı filmdeki astronot çiftçilik yaparak ve birkaç kimyasal dokunuşla bu sorunları geçici bir süreliğine olsa da çözmüştü. Ancak NASA'nın bu sorunları ortadan kaldırması için uzun yıllar mesai yapmaya devam edeceğini söylemek abartı olmaz.

En büyük sorun Mars'a gitmek veya orada kalmak değil gezegenden ayrılmak. Zira Mars'tan dönüş sandığımızdan daha zor bir çaba gerektiriyor.

MAV’ın (Mars'a İniş Aracı) iç mekanı yükü azaltmak için çok sade olacak. Bu tek yön bir uzay taksisi sadece, bir yaşam alanı değil. Hatta mühendisler koltuk bile koymayabilir, ki bu durumda astronotların tüm yolculuk sırasında ayakta durması gerekecek.

Füzeyle fırlatarak kalkma işlemi yedi dakika sürecek. Ama yolculuk burada bitmiyor. Astronotlar ERV (Dünya'ya Dönüş Aracı) ile buluşup kenetlenmek için yörüngeye oturma manevraları yapacaklarından daha fazla yakıt harcayacaklar.

Mars'ın yörüngesindeki NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) aracının yüksek çözünürlüklü "High Resolution Imaging Science Experiment" veya HiRISE adlı çok güçlü kamerasıyla çekilen görüntüler NASA tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı.