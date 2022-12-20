Mars'a yolculukta rüzgar enerjisi umudu

Bilim insanları, Mars'ta rüzgar türbinleri kullanarak enerji sağlamanın bir yolunu buldu. Güneş enerjisi ve nükleer enerji varsayımlarına meydan okuyan araştırma, yeni keşifler için kapı araladı

NASA’nın Kaliforniya’da bulunan Ames Araştırma Merkezi’nde görev alan bilim insanlarının Nature dergisinde yayımladığı yeni araştırmaya göre; Mars’ın rüzgarından yararlanacak olan türbinler, insan keşif görevlerine güç sağlamaya yardımcı olacağı gibi, gezegenin güneş veya nükleer gibi diğer enerji türlerinin kullanılamayacağı kısımlarını keşfe açabilir. Mars’a yapılacak olan görevler için değerli olduğu halde şimdiye kadar göz ardı edilmiş bir enerji kaynağı olan rüzgar enerjisinin değerini savunan araştırmacılardan konu üzerine herhangi bir yorum henüz gelmedi.

Mars yarışı

Mars’ın keşfi için çeşitli Uzay ajansları, bilim insanları hatta girişimciler yarışta. NASA’nın Artemis görevi önümüzdeki 10 yıl içerisinde Mars’a ulaşmanın önemli bir basamağı olabilir. Çin 2033’e kadar Mars’a taykonot ulaştırmak istiyor. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve SpaceX firmasının CEO’su Elon Musk ise kafasında bu tarihi 2029 olarak belirledi.

Kapalı hava ve nükleer sorunu

Ancak bilim insanlarına göre Mars’taki insan keşif görevlerinin mümkün olabilmesi için birden fazla güç kaynağından yararlanılması gerekiyor. Geçmişteki Mars görevleri için kullanılan Güneş enerjisi Mars gecelerinde veya toz fırtınaları sırasında gücünü yitiriyor. Başka olası bir kaynak olan nükleer enerji ise Mars’ta kurulacak insanlı kolonilerin yakınına inşa edileceği takdirde yanında bir hayli güvenlik riski getiriyor.

Tek çözüm rüzgar enerjisi olabilir

Mars'ın atmosferi çok ince olduğu ve esintileri zayıflattığı için rüzgar enerjisinin uzun zamandır kullanılamaz olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni araştırmasında NASA iklim modellerini kullanarak önceki varsayımlara meydan okuyan doktora sonrası araştırma görevlisi Victoria Hartwick, rüzgar enerjisinin “Tek başına veya tamamlayıcı bir enerji” kaynağı olabileceğini gösterdi.

Mars’ın farklı bölgelerindeki rüzgar hızını ve yıllık iklim tahminlerini hesaplayan Hartwick ve ekibi, rüzgar türbinlerinin Mars yüzeyinde enerji üretimine katkı sağlayabileceğini hatta gezegenin bazı noktalarında enerji üretimi için tek çözüm olabileceğini tespit etti.

Boyları 50 metreyi geçmeyecek

İnsanların Mars’ı keşfedecek teknolojiye sahip olacakları hala kesin değil, bu türbinlerin de Mars için üretilmesi kendi başına zorlu bir iş. Yaşanacak mühendislik ve nakliye problemleri sebebiyle türbin boylarının 50 metreyi geçmemesi gerektiğini söyleyen bilim insanları için Mars rüzgarlarını yakalama fikri şimdilik mümkün olmasa bile imkansız değil.