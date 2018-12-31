Mars'ın 'Başka Cem Yılmaz'lar çıkar' restine komedyenden yanıt: İyi çıkarmalar, terbiyesiz

En büyük film dağıtımcısı-salon işletmecisi gruplarla en önde gelen film yapımcıları arasındaki kavga büyüyor.

Mars Grubu'nun Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar" açıklamasına ünlü komedyen-yönetmenden sert cevap geldi.

Yapımcılar tarafından boykot edilen MARS Grubu'ndan "Film çekmezlerse çekeni bulacağız" yanıtı gelince kavga kızıştı.

Yılmaz Erdoğan'ın ardından Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz'ın da filmini vizyondan çekmesi üzerine, Cengiz Semercioğlu, Mars Grubu'nun Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar ile söyleşi yaptı.

Yapımcı-salon işletmecisi krizinin en büyük taraflarından Mars'ın sözcüsü Acar'ın "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar… Onlar film çekmezse çekeni bulacağız" sözleri Hürriyet'in Kelebek ekinde manşete taşındı.

​Cem Yılmaz'dan yanıt gecikmedi.

"Hayatımda ilk defa gördüğüm bu hanım yeni Cem Yılmaz’lar çıkaracakmış! Yavaş çıkarsın. Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum 40 liraya bilet satmak yok var mısın? Yoksun tabii… İyi çıkarmalar, Cengizi geçiyorum."

"Bu cüretkar insanlar gözönünde olan kişileri kullanıp dümenini döndürmek istiyorsa yanlış adres! Ben filmimi 10 lira kardeşler mısır da bedava der yine gösteririm! Bunu cümle alem duysun Cem Yılmaz çıkaracak mış mış mış! Cem Yılmaz çıkardı haberin yok… Terbiyesiz."

"Ey ahali! Bana, filmdeki artiste paraları götürdünüzden başka eleştrisi olmayanlara dahil soruyorum, sinema bileti kaç lira? Ben filmimi kaç liraya seyircime satıyorum ki bu hanım neyin üzerinden kime kıyak yapıyor? Ve utanmadan halkçılık satıyor! Yap çabuk bileti 15 lira!"

"Benden bu kadar! Teşekkürler…şimdi mikrofon sende."

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