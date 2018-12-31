Mars'ın kaybolan metan gazı, bilim insanlarını şaşırtıyor

Daha önce Mars'ta bulunan metan gazı, şimdilerde ise bulunamıyor. Bilim insanları bu durumun gizemini araştırıyor.

Daha önce Mars'ta bulunan metan gazı, şimdilerde ise bulunamıyor. Bilim insanları bu durumun gizemini araştırıyor.

Mars'taki metan gazına ne oldu? Bilim insanları şimdilerde bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyor. Bilim insanları, yıllar önce gezegenin atmosferinde metan izleri tespit ettiler. Ancak şimdi, Mars çevresindeki yörüngede bulunan bir uydudan veri toplayan ekip, atmosferde metan kanıtı bulamadığını bildirdi.

Mars'taki bu garip gizem, bilim insanlarını endişelendirse de ortaya çıkan bazı bulgular var. Metan gazının varlığı çok önemlidir, çünkü yaşam için temel unsurlardan biridir ve gezegenin bir zamanlar yaşanabilir olabileceğini gösterir. Bu yılın başlarında, Mars'ta, mevsimsel değişiklikler gösteren metan gazının varlığına rastlanmıştı.

METAN BULGULARI YOK

Son zamanlarda ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) adlı bir görev , NOMAD spektrometre paketi adlı bir araç kullanarak; içerdiği gazları, bulutları ve tozu görmek için Mars atmosferini analiz ediyor. Kısa süre önce yayınlanan bulgularda NOMAD ekibi, gezegenin yüzeyine kadar neredeyse tüm atmosferi kapsayan gözlemler yaptıklarını, fakat herhangi bir metan bulamadıklarını belirtti.

METAN GAZI NEREDEN GELİYOR?

Bilim insanları, Mars'taki metan döngüsünün gezegenin yer altındaki “mikrosepslerden” geldiğine inanıyor. Yer altındaki gazlar, kayalardan dışarı çıkarak Mars yüzeyine yayılıyor. Yani metan gazının gezegenin dışından kaynaklanmasının aksine, canlı veya jeolojik kaynaklardan dolayı gezegenin içinden kaynaklandığı düşünülüyor. Araştırmacıların, Mars atmosferinde hiç metan gazı bulamaması da bu duruma bağlanıyor.

ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) görevi, 2022 yılına kadar veri toplamaya devam edecek. Bu nedenle Mars'ın metan döngüleri hakkında gelecek yıllarda daha fazla kanıt bulunabilir.