Amerikan uzay araştırmaları tarihinde ilk defa bir özel şirketin katılımıyla uzaya fırlatılan uzay aracının mürettebatı ISS Uzay Üssü’ne ulaştı. Elon Musk'a göre bu "Mars’ta medeniyet kurmanın ilk adımı."

NASA ve SpaceX ortaklığında, Falcon-9 roketi ile uzaya fırlatılan Crew Dragon isimli uzay aracı ISS Uzay Üssü’ne kenetlendi. Türkiye saati ile 17.16’da kenetlenmeyi başaran Crew Dragon, böylece bu işlemi planlanandan 12 dakika erken başarmış oldu. Söz konusu uzay aracı ile ISS’e giden ABD’li astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken’in burada Rus kozmonotlarla birlikte, önümüzdeki dört ay boyunca bilimsel çalışmalar yapması planlanıyor.

Uzay araştırmalarında bir ilk

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Cumartesi günü, ülke tarihinde ilk kez NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) ile özel bir şirketin (SpaceX) ortaklığında insanlı bir roket uzaya gönderilmişti. NASA tarafından yapılan açıklamada, ünlü ABD’li girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX ile gerçekleştirilen ortaklık, Amerikan uzay araştırmaları tarihinde "çok önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump da, iki astronotu taşıyan Falcon-9 roketinin fırlatılış anını yerinde izlemişti. Fırlatmanın yapıldığı Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi, 1969 yılında dünyanın uydusu Ay’a gönderilen ilk uzay aracının da fırlatıldığı yer olması bakımından Amerikan uzay araştırmaları tarihi için çok önemli bir yere sahip.

NASA Başkanı Jim Bridenstine, fırlatmanın ardından yaptığı açıklamada, "muhteşem bir gün" yaşadıklarını ancak asıl kutlamanın, astronotların sağlıklı bir şekilde dünyaya dönmelerinin ardından yapılacağını ifade etmişti.

SpaceX’in sahibi Elon Musk ise "olağanüstü duygular" yaşadığını belirterek, Falcon-9’un başarısının 18 yıllık emeğin ardından gerçekleştiğini ve bunun "Mars’ta medeniyet kurmanın ilk adımı olduğunu umut ettiğini’’ dile getirmişti.

Rus meslektaşlardan tebrik mesajı

Falcon-9’un başarılı bir şekilde uzaya gönderilmesinin ardından SpaceX’i tebrik eden kurumlardan biri de Rusya Uzay Araştırmaları Kurumu Roskosmos’un Başkanı Sergey Krikalev oldu. Krikalev yayınladığı video mesajında, "Amerikalı meslektaşlarımızı selamlıyorum" diyerek, Amerikan misyonunun uluslararası uzay araştırmalarının tamamına yarayacak fırsatlar yaratacağına inandığını dile getirdi.

NASA’nın 2011 yılında uzaya insanlı araç gönderme programını durdurmasının ardından Amerikalı astronotlar Rus Soyuz kapsülü ile yolculuk etmeye başlamıştı. Falcon-9’un fırlatılışı ile dokuz yıl aranın ardından ilk kez ABD’den uzaya insanlı bir roket yollanmış oldu.

Elon Musk’ın çarpıcı öyküsü

Uzaya roket gönderen ilk özel şirket olan SpaceX’in kurucusu ve sahibi Elon Musk, dünyanın en önemli girişimcilerinden biri. PayPal ve Tesla gibi şirketlerin de kurucuları arasında yer alan Musk, 2002 yılında, o ana de biriktirdiği yüzlerce milyon dolarlık serveti ile, henüz 31 yaşında iken SpaceX’i kurmuştu.

2006 ve 2008 yıllarında uzaya araç gönderme girişimleri başarısız olan SpaceX, 28 Eylül 2008’de ilk kez dünya yörüngesine insansız bir roket göndermeyi başarmıştı. 2012’de ISS Uzay Üssü’ne yine insansız bir araçla iaşe gönderen SpaceX, bu alanda da ilk özel şirket olma niteliğini kazanmıştı.

SpaceX’in ürettiği roketlerin en önemli özelliğinden biri de, dünyaya dönerek bir platform üzerine iniş yapabilmeleri. Bu sayede şirket, roketleri yeniden kullanarak çok önemli miktarda tasarruf sağlayabilecek.