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Mars'ta metal iyonları bulundu

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Mars'ta metal iyonları bulundu
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), kızıl gezegen Mars'ın üst atmosferindeki hareketliliğin anlaşılmasına yardımcı olacak elektrik yüklü metal atomları (iyonlar) keşfetti.

Science Daily'nin haberine göre, Mars Atmosferi ve Değişen Evrimi (Maven) adlı uzay aracı, Mars'ın yörüngesine girdiği Eylül 2013'ten bu yana, gezegenin atmosferini doğalgaz ve iyon kütle spektrometre aletini kullanarak inceledi.

Maven, Kızıl Gezegen'in atmosferinin üst kısmında (iyonesfer) elektrik yüklü demir, magnezyum ve sodyum iyonları bulunduğunu tespit etti.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde görevli bilim adamı JoseppGrebowksy, Maven'in Dünya dışında bir gezegenin iyonesferinde ilk kez kalıcı metal iyonları bulduğunu kaydetti.

Metalik iyonların uzun ömürlü olduğu, asıl bulundukları yerden rüzgar ve elektrik alanlarıyla taşındıklarını ifade eden Grebowsky, Mars'ın iyonesferindeki hareketliliği anlamak için bu iyonların kullanılabileceğini belirtti.

Grebowsky, "Başka bir gezegende yer alan metal iyonlarını gözlemlemek bize Dünya ile karşılaştırma, bu gezegenin iyonesferini ve atmosfer yapısını daha iyi anlama şansı veriyor." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Maven araştırma ekibi, metal iyonların Mars atmosferinde Dünya'dan daha farklı hareket ettiğini saptadı. Dünyanın iç kısmının oluşturduğu küresel manyetik bir alan olduğunu, bu manyetik alanın iyonesferikrüzgarlarla metal iyonları katmanlaşmaya sürüklediğini belirten bilim adamları, kabuğunun sadece bazı yerlerinde manyetik alanlar bulunan Mars'ta ise manyetik alan katmanlarının sadece buralarda oluştuğunu vurguladı.

Grebowsky, "Diğer kısımlarda, metal iyon dağılımları, dünyadakinden tamamen farklı." bilgisini paylaştı.

ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden 18 Kasım 2013'te fırlatılan Maven, Mars'ın milyarlarca yıl önce sıcak bir gezegenken nasıl soğuduğunu anlamak için Mars'ın üst atmosferinde incelemelerde bulunuyor.

Mars'ın, bir zamanlar Dünya'ya benzer ve sıvı halde su barındırabilecek kadar kalın bir atmosfere sahip olduğu sanılıyor. Geçmişteki bir olay nedeniyle şimdiki soğuk çöl görünümüne bürünen Mars'ın atmosfer kalınlığı, Dünya atmosferinin yüzde biri kadar.

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