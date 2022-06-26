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Mars'ta yaşama dair yeni işaret: Killi tortullar

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"Mars'ta hayat var mı? Hiç oldu mu?" Bilim insanları yıllardır bu sorunun cevabını arıyor. Araştırmalarda elde edilen killi tortullar, Kızıl Gezegen'in milyarlarca yıl boyunca yaşamı birkaç kez barındırmış olabileceğini gösteriyor.
Mars'ta yaşama dair yeni işaret: Killi tortullar

"Mars'ta hayat var mı? Hiç oldu mu?" Bilim insanları yıllardır bu sorunun cevabını arıyor. Araştırmalarda elde edilen killi tortullar, Kızıl Gezegen'in milyarlarca yıl boyunca yaşamı birkaç kez barındırmış olabileceğini gösteriyor.

Mars Reconnaissance Orbiter tarafından çekilen görüntülerin kapsamlı bir incelemesi yoluyla, gezegen bilimciler Mars’ın kuzey Ladon Valles, güney ve güneybatı Ladon havzası boyunca kil içeren tortulları tespit etti. Araştırma Icarus'ta yayınlandı.

Kil, minimum su buharlaşmasıyla nötr pH koşulları altında oluştuğu için suyun uzun süreli varlığına işaret ediyor.

Ekip, suyun burada yaklaşık 3,8 milyar yıl öncesinden yaklaşık 2,5 milyar yıl öncesine kadar, Mars tarihinin büyük bir uzantısı olarak aktığını düşünüyor.

“Killerin varlığı yaşam için elverişli olan bir ortamı destekliyor”

Arizona'daki Gezegen Bilimleri Enstitüsü'nde kıdemli bir bilim insanı Catherine Weitz, "Ayrıca, nispeten düşük tabakalanma eğimleri sergileyen ve 200 kilometre [124 mil] mesafede kil içeren renkli, açık tonlu katmanlı tortullar, Ladon havzasında ve kuzey Ladon Valles'te büyük olasılıkla bir gölün bulunduğunun kanıtıdır" dedi.

"Düşük enerjili göl ortamı ve killerin varlığı, o zamanlar yaşam için elverişli olan bir ortamı destekliyor."

Mars'taki koşulları, yüzeyinde ve tortullarında görebildiğimiz kadarıyla yorumlamak için yapılan en son araştırma, tam olarak yaşamın kanıtı olmasa da (bunu gerçekten doğrulamak için Mars'ta kazı yapmak gerekir) yaşamı desteklemiş olabilecek koşulları ifade ediyor.

Akan su bir zamanlar Mars manzarasının bir parçasıydı

Araştırmacılar killerin, su kanalları tarafından aşındırılmadan ve Ladon havzasında ve kuzey Ladon Valles'teki bir göle aşağı akışta taşınmadan önce, Ladon havzasının üzerindeki yüksek zeminde oluştuğunu düşünüyor.

Buradaki tortular, bu çalışmanın kapsadığı bölgenin hemen güneyinde, Mars'ın başka bir bölümü olan Eberswalde deltasıyla eşleşiyor.

Mars'ta buz olduğunu biliyoruz, ancak sıvı su arayışı devam ediyor. Bu son çalışma, akan suyun bir zamanlar Mars manzarasının geniş bir parçası olduğu ve beraberinde hayat getirmiş olabileceği fikrini destekliyor.

Mars’ta suyun ve yaşamın varlığı

Mars'ta suyun varlığının ne kadar olduğunu, bunun yaşamı destekleyip desteklemediğini anlamak oldukça önemli. Araştırmacılar tarafından tespit edilen killerin ve diğer kayaların dağılımı, etrafa yapışan su ile tutarlı.

Dahası kilin besin kaynağı olduğu ve çevrelerindeki ortam için stabilizatörler olduğu da biliniyor. Suyu, besinleri ve kararlı koşulları bir araya getirdiğinizde, organizmaların hayatta kalma şansı önemli ölçüde artıyor.

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