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Mars’taki ‘buz gölü’ görüntülendi

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ESA’nın Mars Express uzay aracı, Kızıl Gezegen yörüngesinde geçirdiği 15. yıldönümü, donmuş su dolu Korolev kraterinin ayrıntılı ve çok güzel fotoğraflarını elde ederek kutladı.
Mars’taki ‘buz gölü’ görüntülendi

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mars Express uzay aracının gönderdiği son fotoğraflar, Kızıl Gezegen'deki Korolev kraterinin büyük miktarda donmuş su içerdiği gösteriyor. Nefes kesen görüntülerin çok kaliteli olduğu da dikkat çekiyor.

 

Mars Express, 15 yıldır yörüngesinde döndüğü Mars'tan elde ettiği çok önemli görseller ve bilimsel verileri Dünya'ya gönderiyor.

Araç, 25 Haziran 2003'te Baykonur Üssü'nde fırlatılmış, 25 Aralık 2003'te de Mars'a ulaşmıştı. Bilim insanları, bu uzay aracının, Mars'ın temel bilmecesi olan su rezervlerinin nasıl kaybolduğunu araştırmada başlıca rollerden birini oynuyor. Bilim insanları, eskiden Kızıl Gezegen üzerinde nehirlerin, göllerin ve hatta okyanusların olduğuna inanıyor. Bu suyun büyük kısmının atmosferle birlikte uzaya buharlaşıp gittiği tahmin ediliyor. Gezegende sadece kutuplardaki buz şapkaları ve yer altı buz kaynakları şeklinde çok az miktarda su tespit edildi.

Bu rezervler dönem dönem eriyip buharlaşıyor ve Mars'ın daha soğuk bölgelerine yağıyor. Bu özgün ‘su döngüsü' uzun zamandır bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

En büyük su rezervi, çapı 82 kilometreye varan Korolev kraterinde görülebiliyor. Kraterin yaklaşık 4 milyar yıl önce, yani iddialara göre gezegende suyun bol olduğu çağda oluştuğu tahmin ediliyor.

Günümüzde bu krater büyük miktarda buz içeriyor. Buzun kalınlığı, yılın en soğuk dönemlerinde, 2 kilometreye ulaşıyor.

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