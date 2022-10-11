Mars’taki iklim değişikliğinin sorumlusu bulundu

Yeni bir çalışma; antik mikropların, Mars'taki iklim değişikliğinden ve bugün sahip olduğu çorak araziden sorumlu olabileceğini söylüyor.

Yaklaşık 3,7 milyar yıl önce, eski mikroplar hidrojenle besleniyor ve Mars atmosferine metan salıyordu. Dünya’da benzer mikroplar atmosferi ısıtırken Mars’ta ise atmosferi soğuttu.

Araştırmacılar, bu soğumanın antik mikropların gezegenin yüzeyinden daha derine inmesine ve böylece gezegenin çoraklığına neden olan iklim değişikliğini ortaya çıkarmış olabileceğini söylüyor.

Dünya ve Mars’ın atmosferleri arasındaki farklara odaklanan çalışmada, Mars’ın bir zamanlar nehirleri olduğuna ve hatta belki de yüzeyine yayılmış okyanuslara sahip olduğuna inanılıyor. Çalışma, Mars’taki bu iklim değişiklikleriyle ilgili en büyük sorunlardan birinin, hidrojenin atmosferde nasıl tepki verdiğine bağlı olduğunu söylüyor.

Söz konusu eski mikroplar hidrojeni yedikleri ve ardından daha fazla metan püskürttükleri için Mars yüzeyi giderek daha soğuk hale geldi. Çalışmanın sonucuna göre bu da Mars’ta iklim değişikliğine neden olup; nehirleri, gölleri ve okyanusları kuruttu.

İklimdeki bu yoğun değişikliğin tersine çevrilip çevrilemeyeceği bilinmiyor. Belki NASA, Mars’a insanlı görevi tamamladığında, çevre hakkında daha fazla şey öğrenilebilir.