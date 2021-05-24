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Mars'taki uzay aracı Curiosity, sarp yamaçlara tırmanırken görüntülendi

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NASA, Mars'taki uzay aracı Curiosity'yi Kızıl Gezegen'in sarp yamaçlarına tırmanırken görüntüledi.
Mars'taki uzay aracı Curiosity, sarp yamaçlara tırmanırken görüntülendi

Uzay ajansının Kızıl Gezegen yörüngesindeki Mars Keşif Gezgini (MRO), 5,5 kilometre yüksekliğindeki Mont Mercou'ya (Sarp Dağ) tırmandığı sırada Curiosity'nin kuşbakışı görüntülerini kaydetti.

Independent Türkçe'nin aktardığıan göre, çarpıcı görüntüler, yörünge aracındaki Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilimi Deneyi (HiRISE) isimli kamerayla 18 Nisan'da çekildi.

Görüntünün kaydedildiği sırada yörünge aracı, Curiosity'nin bulunduğu noktadan 269 kilometre yüksekteydi.

Bu da Mars'ın çarpıcı yamaçlarının tüm görkemiyle kameraya yansımasını sağladı.

Kamera ekibinin görüntülerle birlikte servis edilen açıklamasında Curiosity'yle ilgili şu bilgiler yer aldı:

"Uzay aracı küçük bir otomobil büyüklüğünde ve yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki bir uçurumun yakınında açıktaki kayaları inceliyor."

Curiosity, Ağustos 2012'de 154 kilometrelik Gale Krateri'nin içine inmişti. Bu gezideki hedef, bölgenin mikrobiyal yaşam için uygun olup olmadığını belirlemekti.

Uzay aracının gözlemleri, Gale'in geçmişte uzun süreler boyunca potansiyel olarak yaşanabilir bir göl ve akarsu sistemine ev sahipliği yaptığını ortaya koymuştu.

Bu gözlemlerin ardından Curiosity, Eylül 2014'te Gale'in merkezinden yükselen Mont Mercou'nun eteklerine ulaşmıştı.

Mars gezgini o zamandan beri söz konusu dağa tırmanıyor ve katmanlı kaya birikintilerini inceliyor.

Bilim insanları bu incelemelerle Mars'ın uzun zaman önce nispeten sıcak ve ıslak bir gezegenden bugünkü soğuk çöl gezegenine nasıl dönüştüğüne dair ipuçları bulmayı hedefliyor.

 

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