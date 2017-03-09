“Mart 9'u" etkinliği Pazar günü Mersinlik Piknik Alanı'nda

Geçitkale Belediyesi’nin baharın gelişini kutlama amacıyla geleneksel olarak düzenlediği “Mart 9'u" etkinliği bu yıl pazar günü gerçekleşiyor.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Mersinlik Piknik alanında yer alacak. Etkinlikte, Geçitkale Belediyesi’nin halk dansları topluluğu, korosu, orkestrası ve Doğan Baybora-Grup Zirve sahne alacak.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, baharın gelişini kutladıkları “Mart 9'u"nun 1974 öncesinden bugüne kadar gelen bir gelenek olduğunu belirtti. Etkinliğin, Geçitkale ve bölge halkı için vazgeçilmez bir gelenek olduğunu kaydeden Öztaş, “Etkinlikle, Orta Asya'dan Adriyatik’e kadar Türk dünyasında geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı ve bahar bayramı olarak kutlanıyor” dedi.

Öztaş, şöyle devam etti:

“7’den 70’e tüm kuşaklara hem baharı müjdelemeyi, hem de unutulmaya başlayan geleneklerimizi yaşatmayı hedefliyoruz. Adada en büyük piknik organizasyonu olma özelliğini taşıyan etkinliğe KKTC’de yaşayan tüm vatandaşlarımızı katılmaya davet ediyoruz. Bedis Salamis Ormanları’nın parsellenmesi sonucu bu yıl şenlik gerçekleştirecek yeri olamayan Yeni Boğaziçi ve bölgesindeki vatandaşlarımızı, Geçitkale Belediyesi bünyesinde Mersinlik Piknik Alanında gerçekleştirilecek pikniğe bekliyoruz. Onları burada görmekten mutluluk duyacağız ”