 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.298
  • Altın 145,603
  • Dolar 3,7537
  • Euro 3,9641
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKürtaj Davası kararı ertelendi!

“Mart 9'u" etkinliği Pazar günü Mersinlik Piknik Alanı'nda

»
“Mart 9'u" etkinliği Pazar günü Mersinlik Piknik Alanı'nda
Geçitkale Belediyesi’nin baharın gelişini kutlama amacıyla geleneksel olarak düzenlediği “Mart 9'u" etkinliği bu yıl pazar günü gerçekleşiyor.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Mersinlik Piknik alanında yer alacak. Etkinlikte, Geçitkale Belediyesi’nin halk dansları topluluğu, korosu, orkestrası ve Doğan Baybora-Grup Zirve sahne alacak.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, baharın gelişini kutladıkları “Mart 9'u"nun 1974 öncesinden bugüne kadar gelen bir gelenek olduğunu belirtti. Etkinliğin, Geçitkale ve bölge halkı için vazgeçilmez bir gelenek olduğunu kaydeden Öztaş, “Etkinlikle, Orta Asya'dan Adriyatik’e kadar Türk dünyasında geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı ve bahar bayramı olarak kutlanıyor” dedi.

Öztaş, şöyle devam etti:

“7’den 70’e tüm kuşaklara hem baharı müjdelemeyi, hem de unutulmaya başlayan geleneklerimizi yaşatmayı hedefliyoruz. Adada en büyük piknik organizasyonu olma özelliğini taşıyan etkinliğe KKTC’de yaşayan tüm vatandaşlarımızı katılmaya davet ediyoruz. Bedis Salamis Ormanları’nın parsellenmesi sonucu bu yıl şenlik gerçekleştirecek yeri olamayan Yeni Boğaziçi ve bölgesindeki vatandaşlarımızı, Geçitkale Belediyesi bünyesinde Mersinlik Piknik Alanında gerçekleştirilecek pikniğe bekliyoruz. Onları burada görmekten mutluluk duyacağız ”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çamlıbel’de mantar temalı 3. Eko Gün, 12 Mart Pazar günü yapılacak07 Mart 2017 Salı 11:13
  • 7. Beşparmaklar Tiyatro Festivali başladı06 Mart 2017 Pazartesi 17:04
  • Yonca Evcimik sanat hayatının 40. yılını kutladı06 Mart 2017 Pazartesi 16:44
  • King Kong'un 'Kafatası Adası' Google Haritalar'da 'belirdi'06 Mart 2017 Pazartesi 13:36
  • Ajda Pekkan Cem Yılmaz'ın teklifine 'Evet' dedi06 Mart 2017 Pazartesi 13:04
  • Gazimağusa Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 3 etkinlik düzenliyor05 Mart 2017 Pazar 17:08
  • İskele 8. Kültür ve Sanat Günleri başladı05 Mart 2017 Pazar 13:21
  • Hisarköy Orkide Festivali dün başladı05 Mart 2017 Pazar 11:19
  • Hisarköy’de bugün ve yarın Orkide Festivali var04 Mart 2017 Cumartesi 10:20
  • Oscar fiyaskosunun sorumluları ölüm tehditleri alıyor03 Mart 2017 Cuma 16:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti