Mart Ayı Fatura Farkı İade Edilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun, Mart ayı elektrik faturalarını ödeyenlere aradaki farkın iade edileceğini açıkladı.

BRT’nin aktardığına göre Orkun, “Ödemeyenler ise oluşan fark ve indirimi hesaplarında görecek” dedi.

Yapılan son indirimle birlikte, 0-250 KWS – 0,98 TL 250- 550 KWS - 2,70 TL değil, 1,70 TL 501 – 750 KWS: 2, 95 değil, 2 TL’ye 750 – 1000 KWS: 3,25 TL değil 2,25 TL 1000 KWS ve üzeri: 4 TL değil 3,30 TL olarak uygulanmasına karar verilmişti.